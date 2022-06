Overval op woning in Delfzijl

Een drietal personen is dinsdagavond een woning aan de Singel in Delfzijl binnengedrongen voor een overval.

Op dat moment was er één persoon in de woning aanwezig. Deze bleef na de overval ongedeerd.

Het drietal is in onbekende richting gevlucht. Het is niet bekend of de overvallers iets buit gemaakt hebben.