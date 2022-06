Twee doden en 19 gewonden na terreuraanslag bij homobar in Oslo

De politie wist kort na het schietincident met behulp van het publiek een verdachte aan te houden. Het gaat om een 42-jarige man van Iraanse afkomst die in Oslo woont. De politie gaat in haar onderzoek naar het schietincident uit van een terreurdaad en gaat er op dit moment van uit dat de aangehouden verdachte alleen heeft gehandeld.

Shooter in Oslo was just waiting for the police to come and catch him, clear ritual on the pride month at the gay club #Shooting #Oslo pic.twitter.com/kK5GLMNCFt