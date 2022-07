Meerdere slachtoffers bij schietpartij winkelcentrum in Kopenhagen

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn zondagavond meerdere doden gevallen, meldt de politie in Kopenhagen. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt.

De schietpartij vond plaats in een winkelcentrum op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. Volgens de politie is er gericht op mensen geschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog niet bekend.

Lokale media laten vluchtende mensen in beeld zien en zwaar bewapende agenten die ter plaatsen zijn. De politie meldt inmiddels op Twitter dat een 22-jarige Deense man is gearresteerd in verband met de schietpartij. Hij handelde volgens de politie vermoedelijk alleen.

Het winkelcentrum ligt vlak bij de Royal Arena, waar de Britse singer-songwriter Harry Styles vanavond een optreden zou geven. Hij is vooral bekend als lid van de Britse/Ierse band One Direction en als solozanger.