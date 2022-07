Fietsster gewond bij aanrijding met bus

De politie onderzoekt een aanrijding tussen een bus en een fietsster rond 15.00 uur op de N278 in Margraten. De vrouw raakte daarbij ernstig gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij het ongeval werd een traumahelikopter ingezet. Het mobiel medisch team van de helikopter heeft ter plaatse hulp verleend aan het slachtoffer. In de betrokken bus zaten 30 kinderen. Voor hen is opvang geregeld en slachtofferhulp in kennis gesteld. De Verkeersongevallen analyse van de politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht.