Uitspraak in zaak dodelijke aanrijding met zitmaaier in Firdgum

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft uitspraak gedaan in de strafzaak over het verkeersongeval dat laat in de avond op 4 juni 2021 op de Camstrawei te Firdgum heeft plaatsgevonden met als gevolg dat het slachtoffer is overleden.