NVWA-IOD houdt 3 verdachten van fraude bij tracering van vlees aan

De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft 3 verdachten aangehouden in verband met vermoedelijke fraude bij de tracering van vlees. Het gaat om leidinggevenden/medewerkers van een slachthuis en een handelshuis in het zuiden van Nederland. Zij worden ervan verdacht dat zij documenten over de bestemming van vlees hebben vervalst en op die manier opzettelijk onjuiste informatie hebben verstrekt bij een terughaalactie in 2022. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.