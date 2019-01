Klopjacht op gebruikers van ‘DDoS-for-hire websites’

Afgelopen voorjaar hebben de Nederlandse politie en justitie de grootste cybercriminele website Webstresser.org opgerold. Webstresser.org was een zogenaamde ‘booter’ of ‘stresser’ dienst: een website waar tegen lage prijzen krachtige DDoS-aanvallen konden worden aangekocht. Dit onderzoek ‘Operation Power Off’ heeft voor de Europese autoriteiten een schat aan informatie opgeleverd over de ruim 151 duizend gebruikers van deze website.

Gebruikers opsporen

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in samenwerking met Europol, J-Cat (Joint Cybercrime Action Taskforce), de Nederlandse politie en de British National Crime Agency momenteel actie ondernomen om gebruikers op te sporen. Er hebben inmiddels verschillende aanhoudingen in Europa plaatsgevonden. Zo is in Engeland een 30-jarige hacker tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld nadat hij DDoS-aanvallen had laten uitvoeren tegen een mobiele telefoon operator in Liberia. Deze aanvallen waren zo krachtig dat het internet van dit West-Afrikaanse land werd lamgelegd. Verder zijn in Engeland 21 gebruikers door de politie bezocht die DDoS-aanvallen hadden uitgevoerd in de gaming industrie.

Nederlandse gebruikers

In Nederland zal de politie de komende tijd gebruikers van webstresser.org opzoeken van wie de identiteit is achterhaald. Politieagenten voeren gesprekken over hun strafbare gedragingen. Doel hiervan is dat deze mensen zich realiseren dat zij niet zo anoniem zijn als ze mogelijk dachten. Afhankelijk van de aard van het vergrijp van de desbetreffende persoon, wordt de afdoening door het Openbaar Ministerie bepaald.

Samenwerking

De landen die meedoen aan de acties tegen DDoS-aanvallen zijn België, Kroatië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Roemenië en Slovenië. Terwijl sommige landen specifiek hun acties richten op de gebruikers van Webstresser.org, hebben politie en justitie over de hele wereld hun aandacht gericht op de gebruikers van DDoS-booter en stresser-services in het algemeen. Om dit te realiseren heeft de FBI in december vorig jaar al 15 andere vergelijkbare websites uit de lucht gehaald. Dit waren onder meer de Downthem en Quantum Stresser. Politie en justitie maken geen onderscheid in kleine of grote gebruikers, of het nou gaat om een gamer die zijn concurrent uitschakelt of een ervaren hacker die een DDoS-aanval uitvoert voor financieel gewin. In Nederland ligt de focus op dit moment op de gebruikers van Webstresser.org.

Hack_Right

In Nederland hebben politie en het OM en in samenwerking met de Reclassering, HALT en de Raad voor Kinderbescherming ‘Hack_Right’ ontwikkeld. Dit recidive preventieprogramma is speciaal voor jonge hackers tussen de 12 en 23 jaar. Het is een alternatief voor en onderdeel van of aanvulling op een strafrechtelijk traject. Hack_Right heeft als doel deze ‘first offenders’ op het rechte pad te krijgen én houden.