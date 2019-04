Project INSPECT van NVWA direct stopgezet, kosten rijzen de pan uit

'De ontwikkeling en implementatie van het ICT systeem INSPECT van de NVWA is per direct stopgezet', zo schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek voortgang

Met het besluit tot stopzetting volgt minister Schouten het advies op van Bureau ICT-toetsing (BIT), dat in opdracht van LNV onderzoek deed naar de voortgang van het programma. Uit het onderzoek blijkt dat de doelen van het programma niet worden gehaald, dat het veel meer geld gaat kosten en dat ook de deadline niet wordt gehaald. Uit stevige conclusies van het onderzoek blijkt dat het gaat om tientallen miljoenen bovenop de begrote €95 miljoen, waarvan nog €30 mln. resteert, en dat het langer gaat duren dan eind 2021 om de ICT-vernieuwing af te ronden.

'Bestaande systemen verbeteren'

Minister Schouten: 'Het is belangrijk dat toezichthouders ook in de toekomst hun werk goed kunnen uitvoeren. INSPECT had als doel om een effectieve, efficiënte en gelijkmatige manier van werk onder toezichthouders en keurders te realiseren. Samen met de NVWA ga ik vaststellen hoe we met beheersbare, kleine stappen verbeteringen in de bestaande systemen kunnen aanbrengen en deze doelen alsnog kunnen bereiken'.

NVWA 2020

INSPECT is onderdeel van het programma NVWA 2020, waarin de NVWA toewerkt naar verbeteringen en innovatie in haar werkwijze binnen verschillende onderdelen van de organisatie. Het systeem zou toezichthouders gaan ondersteunen in het uitvoeren van de werkzaamheden en risicogericht toezicht beter mogelijk maken. Ondanks het stopzetten van INSPECT gaat het toezichthouden en keuren door.

Toekomstbestendig

De komende periode gaat minister Schouten samen met de NVWA bekijken op welke manier de gestelde doelen uit NVWA 2020 alsnog gehaald kunnen worden. Hierbij wordt vastgesteld hoe de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan zo goed mogelijk benut kunnen worden. Ook wordt gekeken hoe bestaande ICT systemen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden.