MIVD: cyberactiviteiten Rusland en China 'zorgwekkend'

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft in 2018 onder meer diverse digitale spionagepogingen van Rusland en China ontdekt. 'De offensieve (cyber)activiteiten van met name Rusland en China zijn zorgwekkend', zo staat in het MIVD-jaarverslag over 2018 dat minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Russisch cyberarsenaal

Het Russische cyberarsenaal bestaat uit capaciteiten om digitale spionage, digitale sabotage en informatieoperaties uit te voeren. Daarnaast heeft Rusland de conventionele en nucleaire strijdkrachten vergroot en kwalitatief sterk verbeterd onder andere door de ontwikkeling van een grond gelanceerde raket met een bereik van meer dan 500 km.

Schending INF-verdrag

Dit betekent een schending van het INF-verdrag, waardoor een aanzienlijk deel van Europa binnen het bereik van deze strategische raketten komt. Deze raketten kunnen worden uitgerust met een nucleaire lading. De MIVD zag in 2018 ook een toenemende Russische betrokkenheid bij conflicten buiten de traditionele Russische aandachtsgebieden.

Stelen

China’s politieke, economische en militaire invloed neemt toe. Deze veranderende veiligheidssituatie kan de regionale vrede en stabiliteit nadelig beïnvloeden. De Chinese diensten doen actief pogingen militaire inlichtingen in Nederland te vergaren. De dreiging tegen defensie is het stelen van militair technologische kennis en technologie, die zowel militair als in de burgermaatschappij is te gebruiken.

Dreiging onderzocht

Naast Rusland en China zoeken ook Iran, Noord-Korea, Pakistan en Syrië in Nederland en andere westerse landen naar kennis en goederen. Die willen de landen gebruiken voor hun eigen wapenprogramma’s. De MIVD onderzoekt de dreiging tegen de Nederlandse defensiebelangen. Waar mogelijk treft de MIVD maatregelen.

Weglekken

'Het belang van onze taak om de veiligheid te bevorderen, groeit door de toenemende dreiging’’, concludeert directeur MIVD generaal-majoor Onno Eichelsheim. 'Wij hebben tientallen Defensiebedrijven gescreend en geholpen bij de beveiliging van strategische informatie. De MIVD voorkomt hiermee het weglekken van defensiegeheimen.'

Snel kwijt

De MIVD doet haar werk in de regel zonder dat dit en de successen van de dienst openbaar worden. Eichelsheim: 'Als we dat zouden doen, zijn we onze kostbare inlichtingenpositie snel kwijt of stellen mogelijk de levens van onze bronnen in de waagschaal. Vorig jaar hebben we echter een uitzondering gemaakt. Dat deden we met de persconferentie over de verstoring van een hack-operatie van de Russische militaire inlichtingendienst GRU bij de OPCW in Den Haag. Dat was nodig, ook om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. Want minder naïviteit betekent een grotere alertheid tegen mogelijke ongewenste beïnvloeding.'