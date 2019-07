Bij online verkoop tickets dagattracties zonder datum geldt bedenktijd

Aanbieders van online toegangskaarten voor dagattracties hebben hun websites aangepast na optreden van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij boden ten onrechte geen bedenktijd bij de online verkoop van kaarten zonder datum. Alleen bij toegangskaarten met een specifieke datum geldt het recht op bedenktijd niet, omdat de aanbieder dan capaciteit heeft gereserveerd. In alle andere gevallen geldt de normale bedenktijd bij online aankopen van 14 dagen. Daarbij maakt het niet uit of de kaart op de website van de aanbieder zelf is gekocht of bij een tussenhandelaar.