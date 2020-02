Veel tieners hebben nare ervaring online

Eén op de drie Nederlandse jongeren tussen de twaalf en achttien jaar heeft weleens iets vervelends meegemaakt op internet. De meest voorkomende nare online gebeurtenis blijkt het ontvangen van berichten met schokkende inhoud. Gevolgd door pesten, lastiggevallen worden/stalking, gehackt worden en sexting. Drie vierde van de jongeren zoekt hulp bij hun ouders als zij online problemen hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland dat is uitgevoerd in het kader van Safer Internet Day op 11 februari. Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren.

Uit het onderzoek blijkt dat tieners met online problemen op verschillende manieren naar oplossingen zoeken. Meestal nemen zij hun ouders (74%) of vrienden (38%) in vertrouwen voor het vinden van oplossingen. Een kwart van de jongeren zoekt online naar oplossingen. Ouders in vertrouwen nemen werkte bij de ondervraagde jongeren het best. Ook bij vrienden en op internet vinden jongeren meestal een oplossing. Wanneer kinderen bij hun ouders aan de bel trekken voor online problemen, adviseert meer dan de helft hun kinderen op gevoel. Als ouders zelf vragen hebben over de opvoeding van hun kind(eren), bespreken zij dit vooral met hun partner (64%), gaan zij online op zoek naar informatie (45%) of vragen zij advies aan andere ouders (44%).

“Ik vind het goed om te zien dat ouders er voor hun kinderen zijn als ze hulp zoeken. Door zelf of samen op zoek te gaan naar een oplossing”, zegt Marjolijn Bonthuis van Safer Internet Centre Nederland. “Zeker omdat je als ouder niet altijd weet wat je kinderen doen of meemaken, is het belangrijk dat je er kunt zijn als het nodig is en dat je dan weet waar je terecht kunt voor hulp en betrouwbare informatie. De organisaties achter het Nederlandse Safer Internet Centre helpen daar graag bij.”

Online oplossingen vinden

Jongeren die voor hun online problemen op internet zoeken naar oplossingen, gebruiken vooral zoekmachines, YouTube en sociale media. YouTube is onder jongeren tussen de 12 en 14 jaar een stuk populairder (44%) dan onder jongeren tussen de 15 en 18 jaar (25%). Ook is er verschil in het gebruik van sociale media tussen meisjes en jongens. Eén op de drie meisjes gebruikt sociale media als informatiebron bij online problemen, bij jongens is dat één op de vijf.

Ouders van kinderen die online problemen hebben en op internet zoeken naar oplossingen, gebruiken daarvoor net als jongeren meestal zoekmachines (47%). Opvallend is dat jongeren YouTube veel vaker gebruiken dan hun ouders (33% vs. 15%).

Mediaopvoeding is een gedeelde verantwoordelijkheid

Ruim de helft van de ouders gelooft invloed te hebben op wat hun kinderen online doen (57%). Tegelijkertijd geven ruim vier van de tien ouders (43%) aan het moeilijk te vinden om goede richtlijnen te geven. Ouders zien de mediaopvoeding dan ook als een gedeelde verantwoordelijkheid voor zichzelf en school. Vooral vaders (31%) zijn van mening dat er een rol voor de school is weggelegd, tegenover 18% van de moeders. Eén op de drie ouders geeft aan dat de ruziemakers zelf verantwoordelijk zijn.

Over het onderzoek

In het kader van de Safer Internet Day is een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe ouders en jongeren hulp zoeken als ze te maken hebben met online problemen. Aan het onderzoek namen 1.002 jongeren tussen de 12 en 18 jaar en hun ouders deel. 461 jongeren waren tussen de 12 en 14 jaar en 541 jongeren waren tussen de 15 en 18 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland, een samenwerkingsverband tussen drie partijen: ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, het Expertisebureau Online Kindermisbruik en Netwerk Mediawijsheid. Hier vind je de onderzoeksresultaten.