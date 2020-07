Consumentenbond: ‘Facebook moet gebruikers compenseren’

Facebook moet zijn gebruikers in Nederland compensatie betalen voor het schenden van hun privacy. Dat vinden de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS). Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om Facebook tot compensatie te dwingen. In samenwerking met de Consumentenbond heeft de Stichting Facebook gedagvaard. De Consumentenbond roept consumenten op zich aan te sluiten bij de actie.

De Consumentenbond en de Stichting verwijten Facebook dat het jarenlang privégegevens van zijn gebruikers en hun Facebook-vrienden verzamelde en deze gegevens zonder toestemming toegankelijk maakte voor derden. Daar verdiende het bedrijf veel geld mee.

Ook werden Facebook-gebruikers misleid: het platform beloofde ten onrechte dat het gebruik altijd gratis zou zijn, terwijl gebruikers in feite ‘betaalden’ met hun gegevens. Zo verrijkte Facebook zich ongerechtvaardigd en ten koste van zijn gebruikers.

Verzamelen van gegevens

Facebook verzamelde een grote hoeveelheid privédetails over de levens van haar gebruikers, zoals hun geslacht, leeftijd en woonplaats, maar ook wat die gebruikers deelden met hun vrienden.

Daarnaast verzamelde het bedrijf informatie over welke apps consumenten gebruikten en volgde het hun surfgedrag buiten het platform. Facebook deelde deze zeer persoonlijke informatie met app-ontwikkelaars. Maar Facebook deed dit niet alleen bij mensen die die apps gebruikten, maar óók bij hun Facebook-vrienden die die apps níet gebruikten en die niet wisten dat hun gegevens gedeeld werden.

Aanmelden

De Consumentenbond zet zich samen met de Stichting in voor compensatie voor alle Facebook-gebruikers in Nederland en roept consumenten op om zich hiervoor aan te melden. Wie zich aanmeldt, steunt de Consumentenbond en de Stichting in hun acties tegen Facebook.

Onduidelijk privacybeleid

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Facebook verzamelde op grote schaal gegevens van gebruikers die zij als privé mochten beschouwen. Zij wisten niet dat Facebook die informatie doorspeelde aan adverteerders en appmakers. Het privacybeleid van Facebook was hierover onvoldoende duidelijk, inconsistent en onnodig moeilijk.’

Een financiële compensatie wil overigens niet zeggen dat Facebook op dezelfde voet verder kan gaan, waarschuwt Molenaar. ‘Er moet een einde komen aan dit soort privacyschendingen. En Facebook moet voortaan glashelder zijn in zijn communicatie naar gebruikers. Die moeten de volledige controle over hun gegevens hebben.’