Coronavirus-app overheid vanaf 1 september voor iedereen beschikbaar

Op 1 september is het de bedoeling dat de coronavirus-app ‘CoronaMelder’ in heel Nederland wordt ingevoerd. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) donderdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Advies Autoriteit Persoonsgegevens

De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen en mensen in staat stellen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat de app overal is te gebruiken, worden de komende tijd nog de laatste praktijk- en veiligheidstesten uitgevoerd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens komt nog met haar advies.

Tweede coronagolf

Minister Hugo de Jonge: 'We moeten alles op alles zetten om een tweede coronagolf te voorkomen. Met de app kunnen we sneller het virus in de kraag vatten en besmettingen voorkomen. Hoe meer mensen straks de app downloaden, hoe beter. De dijk die die tweede golf kan tegenhouden, dat zijn wij samen.'

Vrijwillig

Het gebruik van de app is geheel vrijwillig en er wordt geen informatie over jou of je locatie opgeslagen. Bovendien mogen mensen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een restauranteigenaar het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen op zijn terras. Minister De Jonge komt daarom met een wetsvoorstel die dergelijke situaties verbiedt.

App aanvulling op reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD

De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen. Bij dit reguliere onderzoek vragen medewerkers van de GGD aan mensen die in aanraking zijn geweest met personen die positief zijn getest, of ze zelf klachten hebben. Daarbij gaat de GGD dus af op de contacten die mensen zich nog herinneren en die ze kennen. Voor contactonderzoek is het belangrijk te weten of mensen voor langere tijd dicht bij elkaar waren.

Verspreiding coronavirus beperken

Dankzij de app kunnen meer mensen sneller een bericht krijgen dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Veel mensen kunnen zich moeilijk herinneren bij wie ze allemaal in de buurt zijn geweest. De app herinnert die contacten wel. Daardoor bereikt de app mensen sneller dan het reguliere bron- en contactonderzoek. Door op deze manier meer mensen sneller te berichten dat ze risico kunnen lopen, kunnen mensen eerder worden getest waardoor het doorgeven van de besmetting wordt beperkt.

App eerst getest

Op 17 augustus wordt de app eerst in de regio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond in de praktijk getest. Op 1 september is het de bedoeling dat de app in alle 25 GGD-regio’s is te gebruiken. De komende weken wordt dit intensief samen met GGD’en voorbereid. De praktijktesten zullen in de regio’s alleen starten wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een positief advies over de app uitbrengt. Dat advies wordt eind juli verwacht. Ook wordt er voor 1 september nog een veiligheidstest, een zogenoemde 'Pen-test', gedaan op de definitieve app. Na de landelijke invoering blijft de app ook voortdurend op veiligheid getest worden.

Appstore

Vanaf 17 augustus komt de CoronaMelder beschikbaar in de appstores, omdat begrenzing tot een regio in de appstores niet mogelijk is. Daarmee is de app voor iedereen te downloaden, maar buiten de testregio’s nog niet volledig bruikbaar. De app functioneert weliswaar na het downloaden technisch volledig en wisselt bijvoorbeeld wel de anonieme codes uit. Het melden van positieve testuitslagen in de app wordt tijdens de testperiode echter alléén in de testregio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond ondersteund door de GGD van die regio. Wie niet in een testregio woont kan overigens wel een melding krijgen na een contact met iemand die wel in een testregio woont en positief is getest op het virus. Deze melding gaat uiteraard gepaard met het bijbehorende handelingsadvies van de GGD.

'Open source'

De app is ‘open source’ ontwikkeld. Dat betekent dat iedereen het proces openbaar kan volgen en mee kan helpen om de app te ontwikkelen. Zo hebben al honderden vrijwilligers via verschillende internetplatforms het bouwteam van het ministerie van VWS kosteloos geholpen met adviezen over het design, de techniek en de gebruiksvriendelijkheid.