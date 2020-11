De invloed van AI op online industrieën

Artificial intelligence is niet langer iets dat je enkel in de films ziet. Het wordt steeds meer gebruikt in ons gewone leven. Denk aan Siri of Alexa, die onze vragen beantwoorden of ons herinneren aan een doktersafspraak. Maar AI is meer dan een virtuele assistent. Het wordt namelijk voor verschillende doeleinden gebruikt in diverse online sectoren.

Wat is Artificial Intelligence?

Kunstmatige intelligentie kan kort worden samengevat als computersoftware die menselijke activiteiten uitvoert, zoals leren, plannen en problemen oplossen. De machines bootsen menselijk gedrag na en voeren taken uit zoals jij en ik dat zouden doen. Na verloop van tijd beginnen deze machines als het ware te “leren”.

Verschillende online sectoren hebben de komst van AI met open armen ontvangen. Denk aan de uitvinding van zelfrijdende auto’s en drones. De mogelijkheden van artificial intelligence lijken haast eindeloos. We vertellen je hieronder meer over hoe kunstmatige intelligentie wordt gebruikt in diverse online industrieën.

e-Commerce

Artificial intelligence wordt door heel wat e-commerce bedrijven gebruikt om de productiviteit te verhogen. Zo worden de aankopen van klanten en hun ordergeschiedenis geanalyseerd om te voorspellen welke producten ze in de toekomst zouden willen kopen.

Ook wordt AI gebruikt om te chatten met klanten en om gelijkaardige producten aan te prijzen. Daarnaast bestaan er ondertussen ook digitale assistenten die boodschappenlijstjes kunnen maken en bestellingen kunnen plaatsen voor klanten.

Online gamen en gokken

Games worden steeds interactiever. Zo wordt AI gebruikt om complexe situaties en scenario’s te creëren die afhankelijk zijn van de beslissingen van spelers. Op die manier wordt de fictieve gamewereld stukken groter. AI zorgt ervoor dat de game-ervaring heel wat uitgebreider en interactiever wordt. Daarnaast worden met behulp van kunstmatige intelligentie personages in het spel realistischer en levensechter gemaakt. De mogelijkheden van AI in de game-industrie zijn als het ware oneindig.

Ook in de online gokindustrie wordt gebruik gemaakt van artificial intelligence. Zo wordt AI ingezet in de strijd tegen fraude. Online casino’s zijn namelijk een geliefd doelwit voor fraudeurs en witwassers. Daarnaast maakt AI slotmachines eerlijker en minder vatbaar voor fraude. De betrouwbaarste online casino’s maken dus gebruik van AI om een veiligere site te kunnen aanbieden.

Cybersecurity

We doen steeds meer online. Eten bestellen, een reis boeken, bankieren, het is allemaal mogelijk via het internet. Telkens wanneer we online surfen lopen onze identiteit, veiligheid en financiële gegevens gevaar. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat cybercriminaliteit toeneemt. Om deze criminaliteit tegen te gaan, maakt cybersecurity gebruik van kunstmatige intelligentie.

AI gaat op zoek naar de zwakke plekken in de beveiliging van computers. Het speelt zo’n grote rol, dat het onmogelijk zou zijn om al dit werk door echte mensen te laten uitvoeren. Er zijn namelijk niet genoeg cybersecurity-experts om al dit werk zelf op te knappen. AI speelt dus een cruciale rol in cybersecurity.

Customer Relationship Management

Met CRM wordt klantrelatiebeheer bedoeld. Bedrijven maken gebruik van kunstmatige intelligentie om klantgegevens te analyseren en om de zakelijke relatie met klanten te verbeteren. Zo kunnen de bedrijven m.b.v. AI hun systemen up-to-date en bijgewerkt houden. Artificial Intelligence zorgt ervoor dat alle data automatisch geüpdatet en verbeterd worden. Waar dit vroeger allemaal handmatig moest, gebeurt dit nu met AI.

Wat brengt de toekomst?

Sinds de komst van AI en machine learning, spelen deze technologieën een steeds grotere rol in ons leven. Ook andere sectoren, zoals het bankwezen en zelfs het strafrecht, investeren in Artificial Intelligence. Er wordt verwacht dat kunstmatige intelligentie in zo goed als alle industrieën zal worden gebruikt.

Daarnaast verwacht men dat kunstmatige intelligentie zich zal verplaatsen van tweedimensionale schermen naar de fysieke omgeving van de gebruiker. Het ziet er ook naar uit dat in de toekomst apps, spellen of sites zullen kunnen worden aangepast en gepersonaliseerd. AI zal op den duur een gemeengoed worden.