Meer cybercrime dan inbraken in Groningen tijdens tweede lockdown

Sinds de tweede lockdown is het aantal cybercrime-meldingen flink toegenomen. In Groningen betekent dit zelfs dat het aantal cybercrimes van september tot en met november hoger is dan het aantal inbraakmeldingen. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de invloed van de lockdowns op criminaliteit, op basis van politiecijfers.

Meer cybercrime in Groningse gemeenten

Tijdens de tweede golf verdubbelde het aantal Groningse meldingen van online oplichting. De Groningse politie registreerde (tot nu toe) 160 digitale misdaden waar phishing, helpdeskfraude en vriend-in-noodfraude voorbeelden van zijn. In 2019 ging het in dezelfde periode nog om 80 meldingen.

Mede door de coronamaatregelen lijkt criminaliteit tijdens de tweede golf te verschuiven naar online. In de meeste Groningse gemeenten kreeg de politie zelfs vaker meldingen van cybercrime dan van inbraken. Enkel in Appingedam, Veendam en Oldambt bleek het aantal meldingen van cybercrimes lager dan het aantal inbraken.

Relatief groot risico op cybercrime in Groningen

Van januari tot en met november 2020 kregen 8,2 op de 10.000 Groningers te maken met cybercrime. Dat is een stuk meer dan het landelijk gemiddelde: 5,6 meldingen per 10.000 Nederlanders. Enkel in Noord-Holland liepen inwoners meer risico op cybercrime met 9,2 meldingen per 10.000 Noord-Hollanders.

Meeste cybercrime-meldingen in de stad Groningen en Westerwolde

Binnen de provincie vallen inwoners van de stad Groningen dit jaar - relatief gezien - het vaakst in de handen van internetcriminelen. Gedurende 2020 waren er al 11 meldingen van cybercrime per 10.000 Groningers. Ook in Westerwolde (10,5), Stadskanaal (9,5) en Loppersum (7,3) zijn per 10.000 inwoners relatief veel cybercrime-meldingen.

Internetmisdaad werd daarentegen het minst vaak gemeld in Pekela. Hier vonden in 2020 tot aan november 4,1 incidenten plaats per 10.000 inwoners.