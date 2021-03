Rechtszaak tegen Facebook van start

Donderdag 1 april vindt de eerste zitting plaats in de rechtszaak die de Data Privacy Stichting (DPS) in samenwerking met de Consumentenbond heeft aangespannen tegen Facebook. Tijdens deze zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

De eerste zittingsdag draait onder andere om de ontvankelijkheid van de DPS. Ook stelt Facebook de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om uitspraak te doen in deze zaak ter discussie. Daarnaast wil Facebook de zaak aanhouden omdat de Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop ook een rechtszaak tegen Facebook voert. Verder moet de rechter uitspraak doen over de vraag of het Nederlandse recht geldt of het Ierse recht. Want het Europese hoofdkantoor van Facebook zit in Ierland.

Pas als deze vragen zijn beantwoord, kan de zaak inhoudelijk worden behandeld.

Privégegevens

De Consumentenbond en de DPS verwijten Facebook dat het jarenlang privégegevens van zijn gebruikers en hun Facebook-vrienden verzamelde. En deze gegevens zonder toestemming toegankelijk maakte voor derden. Daar verdiende het bedrijf veel geld mee.

Ook werden Facebook-gebruikers misleid. Het platform beloofde ten onrechte dat het gebruik altijd gratis zou zijn. Maar gebruikers ‘betaalden’ in feite met hun gegevens. Zo verrijkte Facebook zich ongerechtvaardigd en ten koste van zijn gebruikers.

Aanmelden

De Consumentenbond en de DPS zetten zich in voor compensatie voor alle Facebook-gebruikers in Nederland. Consumenten kunnen zich nog steeds voor de actie aanmelden. Wie zich aanmeldt, steunt de Consumentenbond en de DPS in hun acties tegen Facebook.