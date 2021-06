Veilig internet steeds belangrijker onder consumenten

Kies een veilige en betrouwbare provider

In Nederland kun je kiezen uit verschillende internetproviders. Als je een voorstander van veilig en betrouwbaar internet bent, dan zijn er een aantal bedrijven die op dit gebied een streepje voor hebben. Een voorbeeld hiervan is Solcon. Met Solcon Veilig Online heb je de mogelijkheid om al je apparaten te beveiligen, zoals je smartphone of je laptop. Let bij je zoektocht naar een provider op zaken als online veiligheid, ouderlijk toezicht en bescherming van al je apparaten die je met het internet verbindt. Zo is de kans het grootst dat je veilig online kunt werken. Laat je niet altijd verleiden door scherpe aanbiedingen, korting in de eerste maanden, gratis zenderpakketten of andere zaken. Doe onderzoek naar de beste online veiligheidsmogelijkheden en kies de provider die het beste bij je wensen aansluit.

Voer altijd je updates uit

Regelmatig zul je van het besturingssysteem op je computer, de software op je telefoon of het antivirusprogramma op je laptop een melding krijgen dat er een update kan worden uitgevoerd. Het wordt aangeraden deze updates altijd zo snel mogelijk uit te voeren. Met deze updates zorg je er voor dat al je systemen up to date blijven, en daarmee ook beveiligd zijn en beveiligd blijven tegen mogelijke binnendringers. De meeste updates zullen altijd in het beeld verschijnen zodra ze beschikbaar zijn, waardoor je ze direct kunt uitvoeren. Zeker voor apparaten die je veel gebruikt, zoals je laptop of smartphone, is het aan te raden niet te lang te wachten met deze updates om je apparaten zo veilig mogelijk te houden.

Wees voorzichtig met persoonlijke gegevens

Op steeds meer plekken op het internet wordt gevraagd om je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan een rekeningnummer, een kopie van je legitimatiebewijs of andere gegevens die heel persoonlijk zijn. Denk altijd goed na voordat je deze gegevens afstaat. Vertrouw je deze partij en is het noodzakelijk dat ze deze gegevens van je ontvangen? Soms lijkt het alsof je op een betrouwbare website bent, maar zijn zij simpelweg op zoek naar persoonsgegevens om hier kwaadwillige zaken mee te doen. Controleer dus altijd goed of je zaken doet met de partij van wie je denkt dat je zaken mee doet. Als je twijfelt of je deze gegevens moet delen, neem dan contact op met je internetprovider. Zij kunnen je altijd van passend advies voorzien. Meer informatie over Veilig Online zijn? Bekijk dan Solcon Veilig Online.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Solcon.