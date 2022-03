'Cyberaanvallen kunnen een wereldoorlog ontlokken'

Met deze aanval lijkt op het web ook een 'cyberoorlog' te zijn ontlokt. Zo hebben de Russische hackers anoniemhackers.net off-line gehaald, het hackcollectief Anonymous. De website van Zelensky en die van de extreemrechtse groep Pravy Sektor werden naar verluidt ook uit de lucht gehaald, maar zijn inmiddels deels weer bereikbaar.

Het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie, Roscosmos, heeft hackers die proberen de werking van de satellieten van het land te verstoren, gewaarschuwd dat hun acties kunnen worden opgevat als een "casus belli - dat wil zeggen, een gebeurtenis die een oorlog rechtvaardigt". De opmerking van Dmitry Rogozin kwam kort na een cyberaanval op het Russische RKA Mission Control Center.

Het RKA Mission Control Center, ook wel bekend onder de afkorting TsUP of door de radio-roepnaam Mission Control Moscow, is het missiecontrolecentrum van Roscosmos. Het is gelegen in Korolyov, Moskou Oblast, in Pionerskaya Street nabij de S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia-fabriek.