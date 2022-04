'Prijsbewuste winkels profiteren van inflatie'

Van de tien retailers met de hoogste groeiverwachting voor de komende twee jaar, blinken er acht uit in hun prijsstelling. In deze tijd van extreem hoge inflatie heeft de prijsbewuste winkelier het beste toekomstperspectief, blijkt uit het Retail Merkenonderzoek 2022 van Hendrik Beerda Brand Consultancy. De historische daling van de koopkracht maakt de Nederlandse consument nog functioneler ingesteld. Mede dankzij zijn scherpe prijsstelling behoudt bol.com zijn koppositie. Parfumeriemerk Douglas is sinds afgelopen jaar het hardst gedaald.

bol.com houdt het beste toekomstperspectief

Voor bol.com ziet de toekomst er het meest rooskleurig uit. De Ahold Delhaize-dochter staat, net als bij de zeven eerdere edities van het jaarlijkse Retail Merkenonderzoek, op nummer één als verwachte groeier. Ook als sterkste merk steekt bol.com wederom met kop en schouders boven alle andere retailmerken uit. De scherpe prijsstelling van het platform is in deze inflatietijd een belangrijke succesfactor. Daarnaast is het brede assortiment voor de online gemakskoper de primaire reden om voor deze webkampioen te kiezen.

Top 10 retailmerken met de hoogste groeiverwachting in 2022

1. bol.com

2. Action

3. Lidl

4. Amazon

5. IKEA

6. Kruidvat

7. Aldi

8. Primark

9. Jumbo

10. Coolblue

IKEA en Lidl bieden beste prijs-kwaliteit in inflatietijd

Onder de top 10 van verwachte groeiers krijgen Ikea en Lidl de hoogste beoordeling voor hun prijs-kwaliteitverhouding. Deze prijspositie levert de Zweedse woonwinkelketen en de Duitse supermarktgigant in deze inflatieperiode een beter toekomstperspectief op dan in de afgelopen jaren. Dat de prijsstelling zo belangrijk is in deze inflatietijd blijkt ook uit nieuwkomer Aldi in de groeitop en het vertrek van Albert Heijn uit de top 10.

Amazon, Coolblue en bol.com zijn de online iconen

Amazon en Coolblue vormen de enige uitzonderingen in de top 10 van verwachte groeiers. Prijs is bij hen een veel minder in het oog springend kenmerk volgens de consument. Toch oogsten deze twee spelers een steeds bredere bewondering bij het publiek. Merkadviseur Hendrik Beerda over deze ontwikkeling: ‘Samen met bol.com vormen Amazon en Coolblue gaandeweg de online iconen voor de Nederlandse online shopper. Als de consument nog prijsgevoeliger gaat worden, is het de vraag of Amazon en Coolblue hun riante toekomstperspectief kunnen vasthouden. Het is goed mogelijk dat ze hiervoor toch duidelijker moeten gaan maken dat het koopgemak bij hen gepaard gaat met de juiste prijskeuze’.

Funshoppers adoreren Action

Om goed zicht te krijgen op de consequenties van de torenhoge inflatie op de retailsector is in het onderzoek ook stilgestaan bij de echte liefhebber van de sector, de funshopper. Al sinds de eerste meting van het Retail Merkenonderzoek in 2015 vormt deze groep zo’n 15 procent van het volwassen winkelpubliek. Ook voor deze - vaak vrouwelijke - fans, die het liefst nog meer tijd zouden besteden aan winkelen, is de prijs-kwaliteitverhouding het belangrijkste ingrediënt van hun favoriete winkel. En die lievelingswinkel is Action. Het brede, leuke en zich steeds veranderende assortiment, gecombineerd met de aantrekkelijke prijsstelling maakt Action hét winkelparadijs van de funshopper.

Drogisterijen hebben heimwee naar coronatijden

Waar drogisterijen op het hoogtepunt van de coronacrisis hun merkkracht zagen oplopen, is nu juist sprake van een flinke daling. De focus op gezondheid en hygiëne - met mondkapjes, zelftests en ontsmettingsmiddelen - zette het drogisterijsegment tijdelijk in de schijnwerpers. Nu de angst voor coronabesmettingen bij de massa is geweken zijn drogisterijen hun bijzondere rol weer kwijt. Kruidvat verliest anno 2022 zijn toptweepositie in de ranglijst van sterkste merken en daalt naar plaats vier.

Concurrenten Trekpleister en Etos behoren zelfs tot de sterkste dalers in merkkracht van het afgelopen jaar. ‘De coronacrisis heeft laten zien dat er belangrijke groeikansen voor drogisterijen liggen op het gebied van gezondheid en hygiëne. Het is zaak dat de ketens deze rol op een nieuwe manier gaan invullen nu het coronavirus voor het brede publiek minder spannend is’, volgens Hendrik Beerda.