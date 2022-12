Politieorganisaties wereldwijd zetten strijd tegen ‘DDoS-for-hire websites’ voort

Bij eerdere acties van operatie Power OFF heeft de Nederlandse politie een grote rol gespeeld in het neerhalen van bootersites als Webstresser.org. Dit onderzoek leverde voor de Europese autoriteiten een schat aan informatie op over de gebruikers van deze website. De data werd gedeeld met Europol en daardoor kregen opsporingsdiensten wereldwijd de mogelijkheid gebruikers van deze websites te identificeren. Er vonden meerdere aanhoudingen in verschillende landen plaats. Daarnaast voerde de politie gesprekken met de geïdentificeerde gebruikers van Webstresser.org over hun criminele gedragingen, om hen te laten inzien dat ze niet anoniem zijn en dat hun acties illegaal en strafbaar zijn. In de huidige operatie Power OFF werken opsporingsorganisaties uit onder andere de Verenigde Staten (FBI), het Verenigd Koninkrijk (NCA) , Nederland, Polen en Duitsland samen. Eenheid Midden-Nederland, Eenheid Den Haag, Eenheid Noord-Holland en de Landelijke Eenheid hebben binnen Nederland ieder een eigen rol.

Nieuwe klap

In de afgelopen dagen zijn door internationale partners bijna vijftig DDoS-booterdiensten uit de lucht gehaald. Deze sites waren verreweg het meest populair op zoekmachines zoals Google. Als onderdeel van deze operatie zijn tot nu toe zeven beheerders gearresteerd in de Verenigde Staten (6) en Engeland (1). De arrestatie in Engeland kon worden verricht dankzij het onderzoek van de Nederlandse politie. De komende maanden wordt in operatie Power OFF intensief samengewerkt om de DDoS-markt nog verder te ontwrichten. Daarnaast spreken de Nederlandse politie en buitenlandse politieorganisaties beheerders en (potentiële) gebruikers aan en waarschuwen hen door online en persoonlijke confrontaties. De politie sluit meer aanhoudingen in deze internationale operatie niet uit.

Naast de inzet van internationale opsporingsorganisaties boden ook partners uit de particuliere sector zoals Akamai, Amazon, Cloudflare, Digital Ocean, Entertainment Software Association, Google, Oracle, Palo Alto Networks Unit 42, PayPal, Unit 221B, University of Cambridge, Yahoo en anderen aanvullende hulp.