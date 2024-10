Twee administrators grootste darkweb-markt 'Bohemia/ Cannabia' aangehouden

Grootste darkweb wereldwijd

'Het is wereldwijd de grootste en langstlopende internationale darkweb-markt allertijden. Het Team High Tech Crime van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft de administrators (beheerders) van deze darkweb-markt geïdentificeerd. Inmiddels zijn er twee administrators aangehouden en vandaag stond één van hen voor de rechtbank Rotterdam', aldus de politie.

Internationale samenwerking

In dit onderzoek, onder gezag van het Landelijk Parket, werkte de politie nauw samen met de opsporingsdiensten uit Ierland, Verenigd Koninkrijk en Amerika. Al langere tijd had de Nederlandse politie Bohemia/ Cannabia Market op de korrel. Sinds eind 2022 werd er onderzoek gedaan naar deze markt. En bleek dat meerdere servers uit het netwerk van deze darkweb-markt zich in Nederland bevonden. De markt bestond tot eind 2023.

'Exit scam'

Technische ongemakken zorgden er uiteindelijk voor dat de beheerders een ‘exit scam’ pleegden en het geld uit de markt onderling verdeelden. De Nederlandse politie wist uiteindelijk meerdere beheerders te identificeren en één verdachte aan te houden in Nederland, een tweede verdachte is aangehouden door de Ierse autoriteiten. Twee voertuigen werden in beslag genomen.

Bohemia/ Cannabia Market

Bohemia/ Cannabia was voor gebruikers internationaal gezien interessant, door het aanbod van grote hoeveelheden van drugs en cybercrime-diensten (zoals malware en DDoS). Het was een omvangrijke markt, waar dagelijks wereldwijd zo’n 82.000 advertenties op stonden. Maandelijks vonden er zo’n 67.000 transacties plaats. De hoogste maandelijkse omzet bedroeg 12 miljoen euro (in september 2023). Niet eerder is er een darkweb-markt van deze grootte aangetroffen door de politie. De geschatte verdiensten van de beheerders van deze markt bedraagt 5 miljoen euro.

Nederlandse handel

Een deel van de verkopers op de markt adverteerde met verzending vanuit Nederland. Een eerste analyse laat zien dat er tenminste 14.000 transacties vanuit Nederland plaatsvonden met een waarde van minstens 1,7 miljoen euro. Een volledige analyse moet nog volgen, de verwachting is dat het om een veelvoud van deze aantallen gaat. In juni dit jaar werden meerdere geïdentificeerde Nederlandse dealers aangehouden in een aangrenzend opsporingsonderzoek van het Post Interventie Team van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. De politie sluit meerdere aanhoudingen van dealers en betrokkenen niet uit.

Verdachten

Omdat tijdens het onderzoek twee verdachten in beeld kwamen die konden worden aangemerkt als administrators van deze markt, is de politie meteen tot actie overgegaan. De mannen, van Ierse en Engelse afkomst, zijn inmiddels opgepakt. Een van hen verscheen vandaag voor de rechtbank Rotterdam, waar duidelijk werd dat zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd. Hij werd op 27 juni jl. aangehouden op Schiphol en was in het bezit van vele gegevensdragers, data en bitcoins. In totaal werd er bij de aanhouding van de verdachten samen ruim 8 miljoen euro aan virtuele valuta in beslag genomen.

Darkweb

Criminelen maken voor hun activiteiten graag gebruik van legale bedrijven en diensten, waaronder het darkweb; een verzameling van anonieme en versleutelde websites waar je alleen met versleutelingssoftware zoals TOR op kunt komen. Hoewel het darkweb op zichzelf niet strafbaar is, is het verboden om het te gebruiken voor criminele activiteiten.

'Niet ongrijpbaar'

Stan Duijf, Hoofd Operatiën Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies: ‘Beheerders, verkopers, en kopers van en op illegale marktplaatsen wanen zich vaak ongrijpbaar voor politie en justitie. Door het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken en strafvervolging van deze criminelen wordt duidelijk dat het darkweb helemaal niet zo anoniem is als de gebruikers mogelijk denken. Door internationale samenwerking is de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van deze markten wederom grote schade toegebracht.'