Massaclaimzaak Stichting app stores claims tegen Google over Play Store

Stichting app stores claims (ASC) is een collectieve actie gestart tegen Alphabet lnc. en Google LLC c.s. over apps in de Nederlandse versie van de Play Store. De procedure loopt bij de rechtbank Amsterdam. Op deze procedure is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve acties van toepassing (artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek).

ASC ontvankelijk en exclusieve belangenbehartiger

De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenvonnis van 19 maart 2025 bepaald dat ASC de belangen behartigt van alle particuliere en zakelijke gebruikers, met woon-, verblijf- of vestigingsplaats in Nederland die (samengevat) een Android smartphone of tablet hebben en daarmee een app hebben gekocht of in-app aankoop hebben gedaan (een eenmalige of terugkerende aankoop binnen een app) via de Nederlandse versie van de Google Play Store.

Opt-out fase

De volgende stap in de procedure is de opt-out fase. Daarbij hebben belanghebbenden de gelegenheid om te verklaren dat zij niet mee willen doen met de collectieve actie. ASC en Google c.s. hebben de gelegenheid gehad en zich uitgelaten over een voorstel van de rechtbank over de wijze van de opt-out.

Vierde tussenvonnis

De rechtbank Amsterdam heeft op 11 juni 2025 in een vierde tussenvonnis de wijze van de opt-out en de termijnen voor het vervolg van de procedure vastgesteld. De opt-out fase zal starten op 1 juli 2025 en duurt drie maanden (tot 1 oktober 2025). De rechtbank draagt ASC op om de aankondiging van de opt-out voor 1 juli 2025 te plaatsen in de Nederlandse taal op de website van ASCU verlaat Rechtspraak.nl; op de Facebookpagina van ASC (Big Tech. Fair Play.); te publiceren in een advertentie, van minimaal een kwart (1/4) pagina, in een zaterdageditie van zowel het AD, als De Telegraaf en de Volkskrant; van deze publicaties een scan aan de rechtbank over te leggen; en de aankondiging per e-mail te versturen aan alle bij haar aangemelde personen die behoren tot de Nauw Omschreven Groep van wie zij de contactgegevens heeft.

Verdere procedure

Tegelijkertijd zullen partijen een schikking beproeven en daarvoor krijgen zij vier maanden de tijd (tot 1 november 2025). Indien partijen geen schikking hebben bereikt, krijgt ASC na deze periode een termijn van acht weken om haar gronden aan te vullen en vervolgens Google c.s. een termijn van twaalf weken om een conclusie van antwoord te nemen. Hierna zal de mondelinge behandeling over de inhoud van de vordering plaatsvinden.