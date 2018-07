Stijging van de beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen naar 108,4 procent

In het 2e kwartaal van 2018 is de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen met 0,6 procentpunten gestegen naar 108,4 procent. 'Ook de dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in deze periode met 0,8 procentpunten gestegen van 107,5 naar 108,3 procent', zo heeft DNB bekendgemaakt.