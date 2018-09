Meer mensen vinden werk

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. In augustus waren er 8,8 miljoen werkenden, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 353 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. In de laatste drie maanden bleef hun aantal gemiddeld genomen vrijwel gelijk. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam in augustus uit op 3,9. Dit werkloosheidspercentage is al zes maanden vrijwel constant.