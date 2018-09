15 oktober t/m 25 november: KVK Business Challenge

Ben jij een mkb’er en houd je wel van een flinke uitdaging? Dan vind je het wellicht interessant om deel te nemen aan de KVK Business Challenge. Met deze challenge daagt de Kamer van Koophandel jou uit om creatieve oplossingen aan te dragen voor probleemstellingen van grote corporate organisaties. En goede ideeën kunnen zomaar leiden tot een mooie samenwerking!

Wat is de KVK Business Challenge?

Van 15 oktober t/m 25 november organiseert de KVK voor de vierde keer de KVK Business Challenge. Voorafgaand aan deze challenge krijgen corporate ondernemingen de kans om een bepaalde uitdaging in te dienen; een vraagstuk dat binnen de eigen onderneming niet zomaar opgelost kan worden. De uitdagingen die goedgekeurd worden, verschijnen aan het begin van de Business Challenge op een speciaal online platform: het AddVentured-platform. Als mkb’er kun je vervolgens online een gesprek met een organisatie aangaan en een mogelijke oplossing aandragen. Hierbij kun je zelfstandig te werk gaan, maar het AddVentured-platform biedt je ook de mogelijkheid om een multidisciplinair projectteam te vormen met andere ondernemers. Roept jouw oplossing interesse op bij de betreffende corporate organisatie? Dan kun je uitgenodigd worden voor een kennismaking: de Encounter. Wanneer de match goed blijkt te zijn, worden hier de eerste stappen richting een samenwerking gezet.

De KVK Business Challenge komt voort uit de wens om innovatieve ondernemers en grote corporates bij elkaar te brengen. Corporate organisaties hebben doorgaans een sterk netwerk, een groot marktaandeel en toegang tot financiële middelen. Toch ontstaan er ook bij deze omvangrijke bedrijven wel eens vraagstukken die niet zomaar binnen het eigen netwerk kunnen worden opgelost. Juist de creatieve input van een startende en/of kleinschalige ondernemer kan dan een verschil maken. Tegelijkertijd levert de challenge voor mkb’ers een prachtige business-kans op.

De challenges van 2018

Aan de eerstvolgende editie van de KVK Business Challenge doen negen corporate organisaties mee. De negen uitdagingen worden pas op 15 oktober volledig op het AddVentured-platform gepubliceerd. Wel licht deze globale beschrijving van drie van de challenges al een tipje van de sluier op:

PostNL zoekt naar een oplossing om bezorgers te helpen hun bus sneller en efficiënter te laden. Daardoor vinden ze het juiste pakket sneller terug wanneer ze voor de deur staan.

Maersk is de grootste vervoerder van consumentenproducten over zee. Zij zijn op zoek naar een manier om zeecontainers te volgen zonder ze afzonderlijk uit te rusten met een dure GPS-tracker.

Heijmans beheert en onderhoudt onder andere wegbermen langs snel- en vaarwegen door heel Nederland. Zij zoeken een oplossing om het totale maaisel voor nieuwe producten te hergebruiken.

Naast PostNL, Maersk en Heijmans, doen dit jaar onder meer BDO, Vivat en de Consumentenbond mee.

Eerdere successen

De Business Challenge heeft al diverse succesvolle samenwerkingen opgeleverd. Twee partijen die elkaar via het platform gevonden hebben zijn Sandd en CargoBee. Sandd werd in 1999 opgericht als postbedrijf, maar bevindt zich in een transitie van post- naar bezorgbedrijf en is op zoek naar andere verdienmodellen. Het bedrijf daagde mkb’ers uit met de volgende vraag: “Hoe kunnen we ons fijnmazige postbezorgingsnetwerk ook op andere wijze inzetten, zodat het werk van onze bezorgers interessant blijft en misschien iets diverser wordt?” Inge en Karel Dijkman van CargoBee reageerden op deze challenge door te vertellen over hun product: een licht elektrisch vrachtvoertuig (LEVV). Inmiddels is er een pilot-periode van start gegaan, waarin Sandd dit voertuig in de praktijk test.

Wat het voertuig van CargoBee voor Sandd aantrekkelijk maakt, is onder meer het feit dat deze elektrische bakbrommer een milieuvriendelijk alternatief is. Op het gebied van post- en pakketverzending spelen duurzame oplossingen een steeds belangrijkere rol. Laat je bijvoorbeeld kalenders drukken bij drukkerij Saxoprint, dan worden deze klimaatneutraal verzonden, en Bol.com en PostNL testen momenteel in Amsterdam een extra snelle bezorgdienst per elektrische bakfiets. Maarten Albers, een van de business-innovators bij Sandd, vertelt in het online magazine over AddVentured: “Wij zijn op zoek naar groene vervoersoplossingen om onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast spelen we hiermee in op aanstaande nieuwe wet- en regelgeving voor binnensteden over opstoppingen en luchtvervuiling.”

Andere voorbeelden van succesvolle matches die de KVK Business Challenge heeft voortgebracht, zijn die tussen T-Mobile en iD&, en tussen PwC en de twee mkb’s Design2gather en Upcom. Ook hierover lees je meer in het online magazine.

Nieuwsgierig geworden?

Overweeg je zelf deel te nemen aan de KVK Business Challenge? Meer informatie vind je op de website van de KVK. Op de site kun je je ook direct aanmelden, zodat je op de hoogte wordt gehouden van alle ontwikkelingen rondom dit initiatief.