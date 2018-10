Kabinet stelt 22,5 miljoen beschikbaar voor circulaire economie

Het kabinet trekt in 2019 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is om in 2050 van Nederland een economie zonder afval te maken: een circulaire economie.

Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat woensdag op de Dag van de Duurzaamheid bekendgemaakt. Het geld komt uit de envelop van 300 miljoen euro die het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt voor klimaat.

Grondstoffen uit vuilniszak

Van Veldhoven: “Om onze Klimaatdoelen te halen, is de circulaire economie onmisbaar. Hergebruik van materialen is de toekomst. Onze grondstoffen komen voortaan niet meer uit een olievat, maar uit de vuilniszak. Daarom zijn er voor die initiatieven die dat promoten miljoenen euro’s beschikbaar. Soms zal het nodig zijn om dat ene slimme idee net het laatste zetje naar een doorbraak te geven, een andere keer om een handige oplossing zo breed mogelijk te verspreiden.”

Tafel uit plastic flesjes

Van Veldhoven werkt daar persoonlijk aan mee. Op haar werkkamer staat sinds vorige week een nieuwe tafel, die voor een deel vervaardigd is uit plastic flesjes die uit de Amsterdamse grachten zijn gevist.

Besteding van de miljoenen

De 22,5 miljoen euro is als volgt opgebouwd. Voor het stimuleren van hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen ligt 10 miljoen euro klaar. Daarmee kunnen bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om producten duurzamer te ontwerpen en te recyclen.

Nieuwe milieustraten

Ook wordt gewerkt aan nieuwe milieustraten, circulaire ambachtscentra en innovatieve sorteerinstallaties. Zo kan de hele keten van bijvoorbeeld textiel en plastic verpakkingen worden verduurzaamd.

Teststroken asfalt

Recycling van asfalt, beton en staal kan rekenen op 5 miljoen euro. Rijkswaterstaat voert testen uit, bijvoorbeeld door teststroken op de weg aan te leggen met duurzame asfaltmengsels. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met ProRail hoe staal duurzamer kan worden geproduceerd en toegepast in de infrastructuur. Om klimaatneutraal en duurzaam inkopen te bevorderen, is 7,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat wordt ingezet om overheden en organisaties in de zorgsector te ondersteunen bij duurzaam inkopen, van bijvoorbeeld ICT-producten of kantoormeubilair. Er worden ook proefprojecten uitgevoerd met CO2-schaduwprijzen.

Economie zonder afval

Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en helpt zoals gezegd om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.