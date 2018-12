Consument in 2019 duurder uit in horeca

Horecaondernemers staan in 2019 voor de keuze om de verhoging van het lage btw tarief van 6% naar 9% door te rekenen of in te teren op de marge. In de meeste gevallen verwacht het Economisch Bureau van ING dat ze voor het eerste kiezen. Consumentenprijzen zullen daardoor met circa 4 procent stijgen, dat is sterker dan gebruikelijk.