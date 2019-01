Daling aantal valse eurobiljetten in Nederland

In 2018 is het aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland gedaald met 10% tot 38.900. Hoewel voor deze daling geen exacte verklaring is te geven, dragen oplettende retailers en de aandacht van politie en justitie bij aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit.

Niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd nam het aantal valse eurobiljetten af. Wereldwijd werden het afgelopen jaar 563.000 stuks uit omloop genomen; 19% minder dan in 2017. Vergeleken met de 22 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, blijft het aantal aangetroffen valse eurobiljetten gering. In Nederland wordt vooral de €50 vervalst, in andere eurolanden daarnaast ook de €20.

De echtheid van een eurobiljet is in slechts enkele seconden te controleren. Winkeliers maken daarbij steeds meer gebruik van door de ECB gecertificeerde detectieapparaten. Vanaf 28 mei 2019 komen de nieuwe biljetten van €100 en €200 in omloop. Hiervoor is een software-update nodig, vragen hierover kan de winkelier stellen bij de leverancier van het detectieapparaat.