Productie industrie voor het eerst in ruim 3 jaar lager

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,2 procent lager dan in december 2017, maakt het CBS bekend. Voor het eerst na september 2015 krimpt de productie. De productie van de elektrische en elektronische industrie kromp het sterkst.

Productie elektrische en elektronische industrie krimpt het sterkst

De elektrische en elektronische industrie produceerde in december bijna 14 procentminder dan in december 2017. Ook de productie van de transportmiddelen, machine-, de farmaceutische en de chemische industrie kromp sterker dan gemiddeld in de totale industrie.

Productie industrie daalt

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van november op december 2018 daalde de productie met 3,9 procent. De productie ligt daarmee in december op het laagste niveau sinds september 2017.



De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op.

Producenten industrie minder positief

Het producentenvertrouwen industrie daalde in januari 2019. Producenten waren vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen in januari ligt echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.



Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in januari tot het laagste niveau sinds september 2016. De producenten zijn vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in december met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.