Nieuwe samenwerking Nederlandse industrie, overheid en Boeing

Intentieverklaring ondertekend

De partijen dragen zo bij aan innovatie, toelevering, productie en onderhoud van defensiemateriaal. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft daarvoor maandag in Amsterdam een intentieverklaring met Boeing ondertekend. Met industriële participatie wordt onze nationale veiligheid beter beschermd en de hiervoor benodigde technologische basis versterkt.

Honderden miljoenen euro's

De samenwerking levert de komende jaren honderden miljoenen euro’s op voor Nederlandse ondernemers en onderzoekers. Het gaat daarbij om industriële participatie in diverse programma’s zoals de upgrade van de Apache helikopters. De afgelopen vier jaar bedroeg de gemiddeld gerealiseerde industriële participatie in Nederland bijna 300 miljoen euro. De totale bijdrage van Boeing aan de Nederlandse economie in de afgelopen twee decennia is inmiddels opgelopen tot boven de drie miljard euro.

Banen en inkomsten

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): 'Deze internationale samenwerkingen dragen bij aan banen en inkomsten voor het Nederlandse bedrijfsleven. Deze overeenkomst is een goed voorbeeld van hoe de Rijksoverheid via de Defensie-Industrie Strategie onze nationale veiligheid en onze kenniseconomie bevordert. Nederlandse ondernemers, onderzoekers en toeleveranciers, waaronder ook MKB’ers als Quinteq en KVE, krijgen hiermee ook mogelijkheden voor hun innovatieve producten op de

mondiale defensiemarkt.'

Nederlandse MKB’ers ontwikkelen innovatieve vliegwielen en composieten

Met behulp van industriële participatie hebben de Nederlandse MKB-onderneming Quinteq Energy Storage uit Lent, Boeing en Defensie bijvoorbeeld een gezamenlijk project voor de ontwikkeling van een volledig vrij draaiend vliegwiel opgestart als alternatieve opslag methode voor energie.. Deze buffer maakt het onder meer mogelijk om op een militair terrein pieken in de energievraag op te vangen en verduurzaamt deze.

Lichtgewicht materialen

Een ander voorbeeld is het Haagse KVE. Dit innovatieve MKB-bedrijf blinkt uit in het samenvoegen van verschillende kunststof composieten door het gebruik van elektromagnetische velden. Deze productiemethode bespaart energie en gewicht. De lichtgewicht materialen van KVE worden door Boeing gebruikt voor verschillende typen vliegtuigen en helikopters.

Defensie-Industrie Strategie kabinet

In november 2018 publiceerden de minister van Defensie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe Defensie-Industrie Strategie (DIS). De DIS geeft aan welke kennis en capaciteiten binnen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen en wat er voor nodig is aan bijvoorbeeld technologie om die basis te borgen.