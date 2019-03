CPB: 'Hoge groeitempo economie voorbij'

Het hoge groeitempo van de Nederlandse economie is voorbij. Voor zowel dit als komend jaar wordt een bbp-groei van 1,5% voorzien, na jaren van groei boven de 2%. De internationale handel groeit in een lager tempo en dat is terug te zien in de Nederlandse uitvoer, die in 2019 en 2020 beduidend minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Internationale onzekerheden, zoals het handelsbeleid van de VS, de Brexit en de staat van de Chinese economie, hebben hun weerslag in de economie. Ook de begroting draagt minder bij dan gepland. Ondanks de lagere groei blijft de werkloosheid laag, stijgt de koopkracht en blijven de overheidsfinanciën op orde. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist gepubliceerde raming, het Centraal Economisch Plan 2019 (CEP). Laura van Geest, directeur CPB: “De economie schakelt terug naar een normaler toerental, maar kan tegen een stootje.”