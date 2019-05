De waarde van altcoins neemt opnieuw af

Terwijl Bitcoin wel de gastheer van een goednieuwsshow lijkt te zijn en de winsten elkaar opvolgen, is het herstelde vertrouwen voor de zogenoemde altcoins een stuk minder merkbaar. Meer nog: hun waarde neemt opnieuw af. En dat terwijl hun belang de afgelopen jaren sterk was toegenomen. Het lijkt wel alsof het herstelde marktvertrouwen dergelijke altcoins negatief weet te beïnvloeden. En volgens experts is dat niet eens zo onlogisch.

Bitcoin herovert de markt

Terwijl Bitcoin lang klappen leek te krijgen, begint de digitale munt nu opnieuw te groeien. En niet zomaar te groeien, want de hoogdagen van weleer lijken opnieuw op te doemen. Waar enkele dagen geleden de grens van 6.000 dollar nog maar net bereikt leek te zijn, blijft Bitcoin nu probleemloos klimmen. Alsof de kritiek uit het verleden helemaal veronachtzaamd is.

Bitcoin neemt de heerschappij steeds sneller over. De marktdominantie bedraagt nu al 58% van de totale marktwaarde. Ter vergelijking: begin 2018 bedroeg de dominantie van Bitcoin slechts 33%, terwijl het een jaar eerder nog zo’n 80% bedroeg. De Bitcoin code leek wel gekraakt. Terwijl het nu razendsnel terrein wint en altcoins één voor één naar de prullenmand worden verwezen.

Altcoins in de penarie

Terwijl Bitcoin zijn mars naar de top ongestoord verder lijkt te zetten, hebben altcoins het een stuk moeilijker. Dergelijke altcoins zijn een rechtstreeks gevolg van het succes van Bitcoin. Toen Bitcoin hoge toppen scheerde, volgden ICO’s elkaar immers in een ijltempo op. De AFM waarschuwde toen nog voor de grote risico’s die aan dergelijke ICO’s verbonden zijn.

Je zou denken dat het herstelde vertrouwen ook voor hen positief is, maar niks is minder waar. Begin 2018 hadden zij immers nog een marktaandeel van 67%. Nu verflauwt het steeds verder en zou het nog maar 42% bedragen. Maar ook individueel neemt hun waarde af. Het vernieuwde vertrouwen in Bitcoin bezorgt hen rake klappen. En dat is niet eens zo onlogisch, want de koers van Bitcoin stijgt stukken sneller dan deze van andere cryptomunten. En hierdoor lijkt het herstelde vertrouwen in de cryptomarkt vooral voor Bitcoin voelbaar, waardoor investeerders altcoins laten varen.

Koers altcoins omgekeerd evenredig met vertrouwen cryptomarkt?

Het lijkt heel contradictorisch te zijn, maar het vertrouwen in de cryptomarkt is nefast voor de kleinere altcoins. Bij een gebrek aan vertrouwen in de cryptomarkt wuiven steeds meer beleggers Bitcoin, wat nog steeds als de verpersoonlijking van de cryptomarkt wordt aanzien, uit. Het belang van altcoins neemt dan toe. Anderzijds lijkt Bitcoin bij een hersteld vertrouwen de eerste en vaak ook sterkste groeier te zijn, waarna beleggers opnieuw overstappen. Deze tendens is duidelijk merkbaar indien je de koerswaarde van Bitcoin vergelijkt met deze van altcoins: de piekmomenten van altcoins vallen mooi samen met de dalmomenten die de koers van Bitcoin typeren. Maar ook het omgekeerde is waar. Want terwijl velen pakweg positieve Bitcoin Code ervaringen delen, krijgen de altcoins rake klappen. En dat wordt nu ook live bewezen.

Neem bijvoorbeeld Binance Coin, een cryptomunt die wordt gebruikt op de Binance cryptocurrency Exchange. Het verloor op enkele dagen maar liefst 30% van zijn koerswaarde. En dat terwijl Bitcoin zijn beste resultaten van 2019 neerpent. Natuurlijk liggen ook andere oorzaken aan de basis, zoals de hackingpraktijken die Binance eerder dit jaar een fikse portie imagoschade bezorgden. Maar toen leek de hele markt nog in de klappen te delen. Opvallend is dat een gebrek aan vertrouwen zowel Bitcoin als andere altcoins treft. Terwijl een toegenomen vertrouwen alleen voor Bitcoin en enkele grote spelers voelbaar is. De aangehaalde omgekeerde evenredigheid is dus zeker geen exacte wetenschap, integendeel. Misschien is het bovenal het signaal dat Bitcoin zich nog niet meteen naar de prullenmand laat verwijzen. Maar dat zal de toekomst uitwijzen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…