Nederlanders nog sceptisch over gebruik van PSD2-oplossingen

PSD2 doet zijn intrede. Vanaf 14 september moeten alle banken hun PSD2 API’s live hebben. Nederlandse huishoudens hebben echter zeer beperkte interesse in PSD2-oplossingen, slechts 15%. Millennials geven vaker aan geïnteresseerd te zijn (27%) en staan ook vaker ‘neutraal’ tegenover PSD2-diensten (48%). Dit blijkt uit de Trendmonitor Vermogen van EY VODW, een doorlopend onderzoek onder 1000 consumenten naar trends rondom de vermogensontwikkeling van Nederlandse huishoudens.

74% van de Nederlandse consumenten wil hun betaaldata niet delen

Voordelen gerelateerd aan de financiële situatie (zoals een beter inzicht in je financiële situatie of een korting op je hypotheekrente) kunnen een deel van de consumenten er toe aanzetten om betaaldata met andere partijen dan hun bank te delen. Echter, het grootste gedeelte van Nederlanders (74%) wil hun data liever helemaal niet delen. Consumenten onder de 45 jaar zijn eerder geneigd hun betaaldata te delen als zij hierdoor bepaalde voordelen krijgen: 49% ten opzichte van 20% van de consumenten boven de 45 jaar.

Gevestigde orde krijgt eerder vertrouwen van consument

De bereidheid data te delen neemt af, naarmate het bedrijf ‘verder weg’ van het individu staat. Dit effect is sterker bij oudere Nederlanders, dan bij jongere huishoudens. Er is weinig verschil tussen generaties te zien als men gevraagd wordt data te delen met een Nederlandse financiële instelling. Als het gaat om de andere bedrijven, zijn Nederlanders onder de 45 jaar minimaal vier keer vaker bereid data te delen, dan Nederlanders boven de 55 jaar. Techbedrijven en startups lijken het zwaar te krijgen wanneer het gaat om data delen. Slechts 1 op de 10 millennials staat open data met hen te delen. Dit cijfer is nog lager bij oudere generaties, namelijk 1 op de 200 personen

Jeroen van der Kroft, Associate Partner Financial Services Advisory bij EY: “Deze cijfers staan in contrast met de ontwikkelingen van Open Banking in de UK en schetsen ook een extremere terughoudendheid dan eerdere vraagstellingen. Context en/of een concreet voordeel van het delen van data lijkt essentieel om de houding van Nederlandse huishoudens te (kunnen) veranderen.”