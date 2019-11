'Verhoging PFAS-normering is tijdelijk, duurzame oplossingen nodig'

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen verhoogt nu tijdelijk de normering voor de PFAS-stoffen. Deze groep niet afbreekbare stoffen waarvan een groot deel kankerverwekkend is, vormt een gezondheidsrisico. ‘We moeten als land bedenken hoe we dit oplossen. Wat moeten we doen om de negatieve gevolgen voor onze gezondheid, verschillende sectoren als bijvoorbeeld de bouw en de werkgelegenheid te beperken. Het kabinet is hier aan zet’, stelt FNV-voorzitter Han Busker vrijdag.

Duurzame aanpak

De FNV pleit voor een duurzame aanpak met lange termijn oplossingen. ‘Het is goed is dat de bouw en andere sectoren voorlopig door kunnen, maar we moeten ons realiseren dat de problemen nu niet zijn opgelost’, zegt Janna Mud FNV-bestuurder Bouw en Wonen.

Verbod productie PFAS in 2020

De FNV heeft in het begin van de PFAS-discussie direct gepleit voor een verbod in 2020 op de productie van deze levensgevaarlijke stoffen. ‘We roepen de regering op om van dat verbod snel werk te maken. Een logische partner in deze zijn de producenten van PFAS. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de schade aan het milieu. Daarmee zijn ze ook verantwoordelijk voor een groot deel van de oplossing’, zegt Mud.

Onderzoek gezondheid

Voor ons als FNV is naast werkgelegenheid ook de gezondheid van medewerkers van groot belang. Naast de algemene gezondheidsrisico’s die wij allemaal lopen. Wij willen dat de gezondheidsrisico’s voor medewerkers in de bouw worden onderzocht en bijgehouden tijdens deze periode, zodat tijdig kan worden ingegrepen en medewerkers geen risico’s lopen op gezondheidsschade’, stelt Mud.

Innovaties

De PFAS-stoffen staan niet op zichzelf als het gaat om de bouw. Ook de stikstofproblematiek veroorzaakt stagnatie in besluitvorming rondom de vergunningaanvragen voor bouwprojecten. In het kader van het klimaatvraagstuk komen deze en meer problemen bij elkaar. ‘We kunnen dus niet volstaan met het aanpassen van normeringen. We kunnen eenvoudigweg niet blijven doen wat we deden. We moeten werk maken van innovaties in de bouw en andere sectoren’, zegt Mud.