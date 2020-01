''Invloedrijke ceo’s worden in kattenpak verwacht in Amsterdam''

Veertien mensen in kattenpakken (iedere kat staat voor een ceo) lopen vanmiddag in optocht naar Beursplein in Amsterdam. Daar is een expositie over de 14 meest invloedrijke ceo’s van Nederland.

Begin van het nieuwe jaar hebben verschillende ceo’s al een beloning op zak waar iemand met het minimumloon een heel jaar voor moet werken.

Zakaria Boufangacha, lid dagelijks bestuur FNV: ‘Het is de hoogste tijd dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen om winsten eerlijker te verdelen en een stijging van de lonen te realiseren. Ook kan de politiek niet meer lijdzaam toekijken hoe werkenden moeten knokken om een loonstijging af te dwingen bij hun werkgever.'

FNV bouwt via de Voor14 campagne aan een beweging voor een eerlijke verdeling en een daarbij horend minimumloon van 14 euro per uur. Eerder bleek uit onderzoek dat FNV samen met Totta Research heeft gedaan, dat een grote meerderheid in Nederland voor de verhoging van het minimumloon is.