Voor het eerst in drie jaar omzetdaling in transportsector

In het vierde kwartaal van 2019 daalde de omzet van de transportsector met 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het is voor het eerst in drie jaar dat de omzet in de transportsector daalde. In het vervoer over water daalde de omzet met 10 procent het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

De binnenvaart zag de omzet met 19 procent afnemen ten opzichte van vorig jaar. In het laatste kwartaal van 2019 lagen de waterstanden in de rivieren op een normaal niveau. Een jaar eerder waren deze nog extreem laag. Dat gaf toen veel extra omzet door hogere tarieven in combinatie met een laagwatertoeslag. In vergelijking met het 4e kwartaal twee jaar eerder steeg de omzet in de binnenvaart met bijna 7 procent. In de zeevaart daalde de omzet met ruim 5 procent minder sterk.

Wisselend beeld bij de opslag en dienstverleners voor vervoer

Bij de dienstverleners voor het vervoer daalde de omzet met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De expediteurs, de op een grootste branche in de transportsector, hebben voor het tweede kwartaal op rij de omzet zien dalen. Ook bij de opslag, de laad-, los- en overslagbedrijven en de dienstverleners voor het vervoer over water – waartoe de havenbedrijven behoren – nam de omzet af.

Daarentegen deden de dienstverleners voor het vervoer over land (toedeling, veiligheid en faciliteren van onderhoud op en rond het spoor, parkeer- en stallingsbedrijven, begeleiders speciaal vervoer, verkeersregelaars) en door de lucht (afhandeling van passagiers en vracht op de luchthavens) het beter dan een jaar geleden. Zij zagen hun omzet met 5,4 procent en 6,3 procent toenemen. Circa 19,2 miljoen passagiers maakten gebruik van de luchthavens. Dat is een kleine 2 procent meer dan vorig jaar. De afgehandelde vrachtvolumes op de luchthavens zijn afgenomen.

Omzetstijging goederenwegvervoer vlakt af

In het vervoer over land steeg de omzet met bijna 3 procent ten opzichte van een jaar geleden. De omzet in het goederenwegvervoer, de grootste branche in de transportsector, nam met 1,5 procent toe. Dit is de kleinste omzetstijging in de afgelopen 7 jaar. In het goederenwegvervoer zijn ruim 11 duizend bedrijven actief, waarvan circa 86 procent met 10 of minder werkzame personen. Dat segment behaalt ongeveer 16 procent van de omzet binnen de gehele branche.

Bijna een derde van bedrijven verwacht omzetgroei

Voor het eerste kwartaal 2020 verwacht ruim 33 procent van de transportbedrijven een hogere omzet. Slechts 1 procent van de bedrijven verwacht een omzetdaling. In het goederenwegvervoer, waar de omzet in het vierde kwartaal van 2019 afvlakte, denkt 15 procent van de bedrijven meer omzet te gaan halen, bijna de helft verwacht dat de tarieven zullen stijgen. In de totale transportsector denkt bijna twee derde van de bedrijven dat de tarieven gelijk blijven.

Het aantal openstaande vacatures is ten opzichte van vorig kwartaal nauwelijks veranderd. In vergelijking met een jaar eerder jaar is het aantal vacatures gedaald.