Opnieuw meer miljonairs in Nederland

Het aantal particuliere huishoudens in Nederland met een vermogen van 1 miljoen euro of meer is tussen 2017 en 2018 gestegen van 180,9 duizend naar 207,4 duizend. Hiermee was 2,7 procent van alle huishoudens in 2018 miljonair. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over vermogens. De waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld zijn meegerekend in het vermogen.

Tussen 2015 en 2018 is het aantal miljonairs gestaag gegroeid. Ook tussen 2006 en 2008 was dat het geval, maar daarna nam het aantal miljonairs tot 2014 vrijwel jaarlijks af, mede als gevolg van dalende huizenprijzen en beurskoersen. Vanaf 2014 stijgt het aantal miljonairs weer. Het aantal miljonairs lag in 2016 op het niveau van 2008 en was in 2018 een kwart hoger dan in 2008.

Een miljoen euro in 2018 had wel een andere waarde dan in 2008. Wordt er rekening gehouden met de prijsontwikkeling, dan waren er in 2018 nog iets minder miljonairs dan in 2008.

Miljonairs hebben 21 keer zoveel vermogen als niet-miljonairs

Miljonairshuishoudens hadden in 2018 gemiddeld ruim 2,5 miljoen euro aan vermogen, tegenover een vermogen van 119 duizend euro van niet-miljonairs. Het vermogen van miljonairs is hiermee gemiddeld 21 keer zo hoog als dat van niet-miljonairs.

Van de 207 duizend miljonairs in 2018 had twee derde een vermogen tussen 1 en 2 miljoen euro. Rond 16 procent van de miljonairs had een vermogen tussen 2 en 3 miljoen euro. Ruim 2 procent had een vermogen van 10 miljoen euro of meer. Het gaat daarbij om 4,5 duizend huishoudens.