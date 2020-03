RFH in video: koop bloemen in plaats van toiletpapier!

Landen op slot

Vanwege de coronacrisis is de sierteeltsector hard getroffen en ligt de export voor een groot deel stil. Door de wereldwijde crisis hebben veel landen de boel op slot gezet waardoor de import van bloemen in die landen compleet is stil komen te liggen. En dat merken ze natuurlijk op de bloemenveiling.

Doordraai

Half maart klapte de bloemenhandel compleet in. Miljoenen hoog kwalitatieve bloemen en planten, die normaal op de veiling gewoon werden ingekocht, draaien nu elke dag door en worden als afval weer afgevoerd.

#buyflowersnottoiletpaper

Om toch enigzins te proberen om een deel van de doordraai omlaag te brengen doet RFH een bijzondere oproep in een video die zij online hebben gezet. Te zien zijn de treurige beelden wat er met de prachtige bloemen gebeurd als er geen koper voor is gevonden. De oproep aan alle Nederlanders is dan ook helder : #buyflowersnottoiletpaper, oftewel koop bloemen en geen toiletpapier!