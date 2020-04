NHG breidt vangnetfunctie uit tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft grote maatschappelijke gevolgen. Ook de woning- en hypotheekmarkt worden getroffen. Eén van de doelstellingen van NHG is het realiseren van woningbehoud en het bieden van een vangnet voor consumenten met betalingsproblemen. Juist in tijden van crisis staat de organisatie voor mensen klaar, zo ook bij het coronavirus. Daarom heeft NHG in nauw overleg met partners, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, gewerkt aan maatregelen om woningeigenaren te ondersteunen.

Betalingsachterstand

Geldverstrekkers kunnen de zogenaamde Woonlastenfaciliteit aanvragen bij NHG. Als een klant uitstel van betaling wordt verleend of wanneer sprake is van een betalingsachterstand, dan staat NHG middels de Woonlastenfaciliteit borg voor een bedrag tot maximaal 9% van de oorspronkelijke hypotheeksom. Bijvoorbeeld: als de klant een hypotheekschuld heeft van 200.000 euro, dan staat NHG borg voor een achterstand van maximaal 18.000 euro.

Arjen Gielen, bestuurder NHG: “Vanwege het coronavirus komen diverse consumenten in de problemen. Gelukkig verlenen geldverstrekkers drie maanden uitstel van betaling. Maar veel woningeigenaren maken zich zorgen of zij de hypotheek na die maanden wel kunnen betalen en hoe. Met de WLF-regeling geeft NHG zowel de woningeigenaar als de geldverstrekker de ruimte om de betalingsachterstanden langer dan drie maanden op te laten lopen tot in totaal maximaal 9% van de oorspronkelijke lening. Het is aan de geldverstrekker om met de consument te bekijken hoeveel ruimte wenselijk en verantwoord is. Daarmee zorgen we er samen voor dat we ruimte en daarmee rust bieden, maar wel op een verantwoorde manier. Indien woningbehoud toch onverhoopt geen optie blijkt, dan biedt NHG een vangnet door een eventuele restschuld kwijt te schelden als de woningeigenaar aan de criteria daarvoor voldoet.”

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “In deze moeilijke tijd moeten we er met zijn allen voor zorgen dat mensen zo min mogelijk in de financiële problemen komen. Daarom is het goed om te zien dat ook NHG bijspringt om huiseigenaren te helpen die in acute geldproblemen komen als gevolg van de corona-crisis.”

Oplossingen

NHG ontwikkelde de Woonlastenfaciliteit (WLF) tijdens de kredietcrisis. Vanwege de coronacrisis zijn de voorwaarden die tijdens de kredietcrisis werden gesteld versoepeld. Zo geeft NHG geldverstrekkers toestemming om de WLF gedurende maximaal drie maanden toetsingsvrij toe te passen. Hierdoor maakt NHG het proces makkelijker en toegankelijker. Indien de ontwikkelingen rondom de coronacrisis dit vereisen kan deze periode met drie maanden worden verlengd. Indien de geldverstrekker en de consument langer gebruik willen maken van de WLF (tot maximaal de huidige 9%) dan moet de klant naar draagkracht betalen. De geldverstrekker zal hierover contact opnemen met de klant.

Niemand op straat

NHG maakte onlangs met diverse partijen afspraken om ervoor te zorgen dat huiseigenaren niet op straat komen te staan ten tijde van de coronacrisis. Ook zet NHG job- of budgetcoaches in om ondersteuning te bieden. Naast het realiseren van woningbehoud en het bieden van een vangnet voor consumenten met betalingsproblemen staat NHG voor een verantwoorde toegang tot de woningmarkt en het eenvoudiger, transparanter en goedkoper maken van (hypotheek)processen.