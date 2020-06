Ruim 185.000 ondernemers kregen uitstel van betaling belastingen

Sinds de invoering van de maatregelen van het kabinet om de door coronacrisis getroffen ondernemers te helpen, hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen gekregen. Het totaalbedrag waarvoor belastinguitstel is verleend, kwam half juni uit op ruim 10 miljard euro.

Het totaalbedrag aan uitgestelde betaling van belastingen zal waarschijnlijk verder oplopen omdat het uitstel ook kan gelden voor de belastingen over de komende maanden. Ondernemers kunnen bovendien uitstel blijven aanvragen tot tenminste 1 oktober. Een prognose van het aantal aanvragen voor de rest van het jaar volgt later in juni.

Ondernemers die hard getroffen zijn door de coronacrisis kunnen sinds maart voor verschillende belastingsoorten, bijvoorbeeld voor de btw en de loonheffing, uitstel van betaling aanvragen. Zij krijgen dan drie maanden uitstel of langer, als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er kan nog tot 1 oktober van dit jaar gebruik gemaakt worden van de uitstelregeling. Bovendien geldt tot die datum een verlaagde invorderingsrente van 0,01%. Het merendeel van de ondernemers dat uitstel van betaling heeft aangevraagd doet dit aanvankelijk voor een bedrag van minder dan 20.000 euro.

Het totaal aan verleend uitstel van betaling bedraagt half juni ruim 10 miljard euro. Het uitstel is voornamelijk verleend voor de loonheffing (4 miljard euro), de btw (4 miljard euro), de vennootschapsbelasting (1,5 miljard euro) en de inkomstenbelasting en premies zorgverzekeringswet (700 miljoen euro).