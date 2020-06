Coronavirus-app test in Twente

Begin juli start een gebruikerstest van de corona-notificatieapp in de regio Twente. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Via een briefing en instructies krijgen testers te horen hoe de test in zijn werk zal gaan en hoe de app is te downloaden en te installeren. De test maakt onderdeel uit van een reeks testen die er voor moet zorgen dat de app aan alle eisen op het gebied van privacy, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid voldoet.

Op advies van de experts van het Outbreakmanagementteam kondigde minister Hugo de Jonge eerder al aan dat het kabinet de inzet van apps verkent.

Het doel van de gebruikerstest is om de testversie van de app verder te verbeteren voordat hij voor iedereen in Nederland beschikbaar komt. In samenwerking met diverse organisaties in de regio Twente krijgen enkele honderden mensen de gelegenheid de app op hun eigen telefoon te installeren en een week lang in hun eigen omgeving ervaring op te doen met de app.

Onderzoek moet dan aangeven of de app voor gebruikers eenvoudig is te installeren, en of de teksten en de functies begrijpelijk zijn. Ook wordt gekeken wat mensen doen als ze (gesimuleerd) positief getest worden en wanneer ze een notificatie ontvangen. Na het onderzoek wordt bezien hoe de app volgens gebruikers valt te verbeteren.

Met de GGD Twente wordt tenslotte bekeken wat er nodig is om het gebruik van de app in te passen als aanvulling op het bestaande bron- en contactonderzoek. Aan het eind van de testperiode dienen de gebruikers de app weer te verwijderen en wordt gericht doorgewerkt aan het verbeteren van de app.

Minister Hugo de Jonge: "We moeten alles op alles zetten om een tweede coronagolf te voorkomen. De dijk die die tweede golf kan tegenhouden, dat zijn wij samen. De app kan daar een belangrijke rol in spelen. Mooi dat de regio Twente haar technische expertise en noaberschap ter beschikking stelt om corona samen onder controle te houden."

Contactonderzoek

De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen. Bij dit reguliere onderzoek vragen medewerkers van de GGD aan mensen die in aanraking zijn geweest met personen die positief zijn getest, of ze zelf klachten hebben. Daarbij gaat de GGD dus af op de contacten die mensen zich nog herinneren en die ze kennen. Voor contactonderzoek is het belangrijk te weten of mensen voor langere tijd dicht bij elkaar waren.

Dankzij de app kunnen meer mensen sneller een bericht krijgen dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. Veel mensen kunnen zich moeilijk herinneren met wie ze bijvoorbeeld allemaal in hetzelfde treinstel hebben gezeten. De app herinnert die contacten wel. Daardoor bereikt de app mensen sneller dan het reguliere bron- en contactonderzoek. Door op deze manier meer mensen sneller te berichten dat ze risico kunnen lopen, kunnen mensen eerder worden getest waardoor het doorgeven van de besmetting wordt beperkt.

Wil je weten of je ook besmet bent, dan kun je je gratis laten testen bij de GGD. Alleen mensen die echt besmet zijn kunnen dat in de app ingeven. Op andere telefoons die in de afgelopen dagen bij hen in de buurt zijn geweest en waarop de app is geïnstalleerd wordt vervolgens een signaal afgegeven.

Gebruik van de app is vrijwillig. De app is volledig anoniem en er wordt geen informatie over jou of je locatie opgeslagen. Je hoeft geen persoonlijke gegevens in te voeren. Ook niet als je corona hebt.

Hoe werkt de app?

De app werkt op basis van bluetoothtechnologie en wisselt unieke en niet tot de persoon herleidbare nummers uit die meerdere keren per uur wisselen. De nummers die horen bij besmette personen worden door de app opgehaald en de app controleert of je die nummers "bent tegengekomen". Als je voor langere tijd in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus geeft de app je een bericht. Beide personen moesten dan wel beschikken over de app op hun smartphone.

Zoals bekend is bluetooth op zichzelf onvoldoende nauwkeurig om de afstand te kunnen meten. Voor de notificatie-app is het echter voldoende om een indicatie te hebben van hoe nabij twee telefoons zijn geweest. Door data hierover te combineren met de tijdsduur van de nabijheid kan met aanzienlijke betrouwbaarheid worden gemeten of twee gebruikers van de app in een situatie zijn geweest met risico op besmetting. Situaties met mensen die dicht bij elkaar waren maar fysiek gescheiden, bijvoorbeeld aan de andere kant van een muur of in een naastgelegen auto of trein, konden in de meeste gevallen in de test correct uitgesloten worden.

Hoe verder?

De planning is er op gericht dat het kabinet half juli besluit over de landelijke introductie van de app en over het moment waarop. Daarbij worden onder andere de uitkomsten van gebruikers- en veiligheidstesten en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens meegenomen.