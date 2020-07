Leden FNV stemmen in met pensioenakkoord

FNV-voorzitter Han Busker: ‘De FNV knokt voor een goed pensioen voor iedereen. Met dit pensioenakkoord zetten we daarin weer belangrijke stappen. De AOW-leeftijd gaat veel minder snel omhoog en mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen met werken. Het nieuwe pensioenstelsel is toekomstbestendig en zorgt ervoor dat pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. We zijn bijzonder verheugd dat we dit voor onze leden en voor alle werkenden en gepensioneerden in Nederland kunnen regelen.’

Koopkrachtig pensioen

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV en pensioenonderhandelaar: 'Ik ben blij dat het licht nu op groen staat om alles wat we vorig jaar hebben binnengesleept nu ook in te gaan voeren. Er is afgelopen jaar keihard gewerkt om de vorig jaar gemaakte afspraken verder uit te werken. In het nieuwe stelsel kunnen we veel eerder voor zowel werkenden als gepensioneerden een koopkrachtig pensioen realiseren.’

Hybride vergadering van het Ledenparlement

Het Ledenparlement overlegde vandaag in een zogenaamde hybride vergadering, waarbij de ledenparlementsleden ervoor konden kiezen om fysiek bij elkaar te komen of vanuit huis de vergadering te volgen en te stemmen. In juni vorig jaar konden alle FNV-leden zich in een referendum uitspreken over het pensioenakkoord. Toen stemde driekwart van de leden voor. Nu is ook de uitwerking van dit akkoord door het FNV Ledenparlement goedgekeurd.

Banen en inkomens behouden

Busker: ‘Pensioenen zijn ongelofelijk belangrijk voor de werkenden en gepensioneerden in ons land, maar hiermee houdt het voor de FNV niet op. Voor Nederland breekt een hele belangrijke periode aan. De economische gevolgen van de coronacrisis stellen Nederland voor ongekende uitdagingen. De FNV doet er alles aan om te zorgen dat mensen hun banen en inkomen behouden, zoals gisteren ook bleek bij Tata Steel in IJmuiden waar gedwongen ontslagen nu van de baan zijn. Deze crisis moeten we gebruiken om de arbeidsmarkt structureel eerlijker te maken, om te zorgen voor meer vaste contracten en het minimumloon te laten stijgen. Daar werken we iedere dag keihard aan, samen met onze leden.’