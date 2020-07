Financiële positie pensioenfondsen verbeterd

In het tweede kwartaal is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. Doordat financiële markten zich enigszins herstelden van dalingen door de coronacrisis van een kwartaal tevoren, steeg het vermogen van pensioenfondsen met EUR 106 miljard naar EUR 1.556 miljard. De verplichtingen stegen in het tweede kwartaal met EUR 56 miljard naar EUR 1.674 miljard. Doordat het vermogen sterker steeg dan de verplichtingen verbeterde de financiële positie.

Dekkingsgraad pensioenfondsen bedraagt 92,9 procent

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is uitgekomen op 92,9 procent: een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal van 3,3%-punten (figuur 1). De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.

De beleidsdekkingsgraad is uitgekomen op 96,8 procent; een daling van 2,9%-punten. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden. De daling wordt veroorzaakt doordat de dekkingsgraden in het tweede kwartaal van 2020 lager waren dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.