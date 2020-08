Jan Modaal komt steeds moeilijker aan geld voor koophuis

Ben je op zoek naar een koopwoning en heb je een modaal inkomen? Dan zou het nog wel eens een lastige zoektocht kunnen worden. Dit jaar is het voor huizenkopers met een modaal inkomen namelijk nóg moeilijker geworden om een woning te vinden in vergelijking met een jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.

Uitzichtloze situatie voor eenverdieners

Vooral eenverdieners met een modaal inkomen (dit jaar vastgesteld op 36.500 euro per jaar) worden zwaar getroffen op de woningmarkt. Vorig jaar lag het aanbod voor deze groep op 6,3 procent, maar nu is dit met 4,7 procent nog ruim een kwart minder in slechts één jaar tijd.

Als modale eenverdiener is je slagingskans voor een woning het best in de provincies Groningen (19 procent), Drenthe (12,3 procent) en Limburg (12,2 procent). in grote steden wordt het een stuk lastiger. Zo is in Utrecht slechts 1,5 procent van de woningen beschikbaar en in Eindhoven 1,8 procent.

Verslechterde situatie voor tweeverdieners

Tweeverdieners met een modaal inkomen lijken in eerste instantie meer kans te maken om een woning te vinden die binnen hun budget past. Zij komen in aanmerking voor 32 procent van het totale woningaanbod. Toch is ook voor hen de situatie verslechterd. Een jaar eerder was dit namelijk nog 35 procent, een daling van 8,6 procent.

Ook hier zien we dat er in de noordelijke provincies (Groningen en Friesland) en in het zuiden (Limburg) het grootste woningaanbod is. Wil je liever in één van de grote steden wonen? Dan maak je in Rotterdam de meeste kans. Een stel met modaal inkomen komt hier voor drie op de tien woningen in aanmerking, terwijl dat in onze hoofdstad slechts 11,6 procent is.

Ook voor jongeren is uit huis onmogelijk

Steeds meer woningen worden opgekocht door beleggers. Vervolgens worden de woningen verhuurd aan expats zoals dat bijvoorbeeld in Amstelveen op grote schaal het geval is. Wanneer woningen worden verkocht, dan staat de prijs niet meer tot verhouding van de waarde van de woning. Overheden moeten er meer werk van maken, zodat starters ook een reële kans krijgen om nog voor hun 30ste uit huis te kunnen. Nu is het voor veel jongeren niet meer op te hoesten. Het aantal jongeren boven de 20 die nog thuis woont is schrikbarend gestegen.