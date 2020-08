Bitcoin waarde weer in stijgende lijn - wat betekent dat?

Het zijn bewogen jaren geweest sinds de introductie van de Bitcoin. De cryptomunt heeft ongekende hoogtes gezien, maar ook diepe dalen. Zit je zelf niet in de Bitcoin handel, dan komen de berichten in de media hierover je vaak wat vreemd voor. Maar heb je wel wat van deze eerste cryptocurrency in je wallet zitten, dan volg je het nieuws ongetwijfeld op de voet.

Hoewel de Bitcoin koers volatiel zal blijven - dit is een bijna inherente eigenschap van de digitale valuta markt - is er in de laatste maanden een duidelijke stijging in de Bitcoin waarde te zien. Waar ligt dit aan? En blijft de koers dit keer zo hoog, of mogen we ook weer een flinke dip verwachten?

Net als de aandelenmarkt kunnen ook in cryptocurrency behaalde rendementen in het verleden geen garantie voor de toekomst bieden. Toch valt er wel het een en ander over te zeggen, en kunnen we toch een kleine glimp opvangen op wat ons te wachten staat.

De Bitcoin koers

Tegen het einde van juli 2020 is de Bitcoin koers zo’n 20% gestegen, na maanden op een vrijwel gelijk niveau te hebben gehobbeld. De digitale munt is eerder zo omhoog geschoten, in juni 2019, en heeft daarna ook weer een flinke daling gezien. Zo wisselt de digitale valuta markt, die voor een groot deel nog door Bitcoin wordt bepaald, tussen wat een bullish en een bearish markt genoemd wordt. Staat de stier voorop, dan stijgen de koersen, is de beer aan het werk, dan dalen de koersen.

Net als in de reguliere aandelenmarkt spelen emoties en verwachtingen bij handelaren een flinke rol in de bepaling van de waarde. Het is het eeuwenoude spel van vraag en aanbod. Het effect van een kleine stijging wordt vele malen vergroot, als hierdoor de aandacht en de gewildheid van de munt significant groeit, en er net als nu een soort FOMO-effect ontstaat; de angst om de boot te missen.

Corona crisis en hulppakketten

Een van de redenen voor de hernieuwde interesse in cryptocurrency is de corona crisis. Door de globale effecten van de pandemie op vooral de economie is er een soort pessimisme in het reguliere betalingssysteem voelbaar. Daar komt bij dat de ECB in de EU en de FED in de VS voor corona hulppakketten flinke hoeveelheden geld in de economie hebben gepompt.

In grote economische hulppakketten schuilt altijd het gevaar van inflatie, dat gepaard met hoge werkeloosheid en de algehele recessie een soort perfecte storm kan veroorzaken in de financiële wereld. Het is daarom dat de interesse in goud, vastgoed en alternatieve valuta zoals cryptocurrency enorm groeit, wat als meer veilige havens worden gezien in deze tijden van geldontwaarding. Bovendien maakt dat de waardedaling van de dollar, die sinds 10 jaar niet zo laag is geweest, de Bitcoin is vergelijking duurder wordt. Je hebt meer dollars nodig om een Bitcoin aan te schaffen, wat de Bitcoin relatief meer waard maakt.

Halvering van de Bitcoin

Een andere reden voor de toenemende aandacht voor de Bitcoin en Bitcoin trading deze afgelopen maanden, is de Bitcoin halvering die in mei heeft plaatsgevonden. Een redelijk technisch evenement, dat inhoudt dat het aantal Bitcoins dat op de markt kan komen door de helft is gehakt.

Door de verhoogde energiebehoefte voor het minen van nieuwe Bitcoins, wordt het steeds lastiger er nieuwe op de markt te brengen. Dit heeft een kleiner aanbod tot gevolg, wat ervoor zorgt dat, wanneer de vraag gelijk blijft, de waarde van de Bitcoin stijgt. Vorige Bitcoin halveringen resulteerden ook in een grote prijsstijging van de munt, dus die verwachting hangt ook nu in de lucht.

Is dit het moment voor Bitcoin?

De vraag is nu natuurlijk of de enorme stijging in waarde van Bitcoins en alternatieve crypto’s zal blijven aanhouden, en je nu dus maar beter zo snel mogelijk kunt instappen. Het staat buiten twijfel dat het huidige financiële scenario een ideaal beeld schept voor een massale acceptatie van cryptocurrency. Nu de Bitcoin ook de psychologisch significante grens van $10.000 weer heeft doorbroken, lijkt de bovengrens ver te zoeken.

Echter, toen de Bitcoin in 2019 compleet instortte, was het niet helemaal duidelijk hoe dit precies heeft kunnen gebeuren. Het was een combinatie van emotionele reacties en wellicht ook een stukje onbegrip over hoe de hele cryptocurrency techniek nou precies werkt. Het is een handjevol mensen die het hele blockchain verhaal echt tot in de puntjes begrijpen, voor velen is het nog een vrij abstract iets. Ook is het einde van de corona crisis nog lang niet in zicht, en zijn de echte langetermijneffecten van de pandemie nog niet helemaal duidelijk.

Wil je toch instappen bij Bitcoin voordat de prijs echt de lucht in schiet, wat door sommige experts wel wordt verwacht, probeer je dan toch zo goed mogelijk in te lezen. En beleg uiteraard alleen met geld dat je kunt missen. Het zou wel een mooi moment kunnen zijn, nu de toekomst van digitale valuta er nog nooit zo rooskleurig uit heeft gezien.