Grote onzekerheid over financiële toekomst onder ouderen

Onder senioren is een groeiend gevoel van financiële onzekerheid in de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek over koopkracht onder ouderen, van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De mogelijke gevolgen van de coronacrisis en de uitwerking van het pensioencontract zijn de boosdoeners van dit gevoel. Volgens zes op de tien senioren (58%) ligt er momenteel te veel nadruk op ondersteuning van ondernemers en mensen met werk en te weinig op koopkracht van ouderen. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks komt de vraag: hoe verdelen we de lasten? Dat is een vraag die veel senioren bezighoudt.”