Inflatie daalt naar 0,8 procent in november

Consumentengoederen en -diensten waren in november 0,8 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. In oktober was de inflatie nog 1,2 procent. De prijsontwikkelingen van kleding en benzine hadden een drukkend effect op de inflatie.

Prijsdaling kleding en benzine

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van kleding. In november was kleding 0,6 procent goedkoper dan een jaar eerder, terwijl in oktober de kleding op jaarbasis 3,2 procent duurder was. Ook de prijsontwikkeling van benzine had een verlagend effect op de inflatie. Benzine was in november 8 procent goedkoper dan vorig jaar en in oktober was dit 5,2 procent.

Inflatie eurozone onveranderd negatief

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in november 0,7 procent duurder dan een jaar eerder, in oktober was dat nog 1,2 procent. De inflatie in de eurozone bleef in november met -0,3 procent hetzelfde als in de voorgaande twee maanden.