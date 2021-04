CBS: Inflatie in maart met 1,9 procent gestegen

Consumentengoederen en -diensten waren in maart 1,9 procent duurder dan een jaar eerder. In februari was de inflatie 1,8 procent. 'De stijging van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van brandstof, energie en kleding', zo meldt het CBS donderdag.

Brandstofprijzen stijgen

Motorbrandstoffen waren in maart 10,7 procent duurder dan vorig jaar. In februari was dat nog 0,7 procent. De consument betaalde in maart 2021 voor benzine 1,730 euro, voor diesel 1,392 en voor LPG 0,739 euro per liter. Brandstofprijzen worden mede bepaald door de olieprijzen op de wereldmarkt. De prijs voor een vat North Sea Brentolie is de afgelopen maanden opgelopen tot 65,65 dollar in maart 2021. Een jaar eerder kostte een vat 34,48 dollar.

Ook opwaarts effect door energie en kleding

De inflatie liep ook op door hogere variabele energieprijzen voor huishoudens. Elektriciteit was weliswaar 2,4 procent goedkoper dan vorig jaar, maar in februari lag de prijs 5,2 procent lager dan een jaar eerder. Gas was 1,1 procent duurder in maart 2021, in februari was gas nog 0,8 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook kleding was duurder dan een jaar eerder. In maart bedroeg de stijging 2,7 procent, een maand eerder was dit 0,8 procent.

Voeding goedkoper

Voedingsmiddelen hadden daarentegen een drukkend effect op de inflatie. Dit komt vooral door de prijsontwikkeling van groenten, vlees, fruit en aardappelen. Voedingsmiddelen waren in maart gemiddeld 1,3 procent goedkoper dan een jaar eerder. In februari lagen de prijzen voor voeding nog 0,4 procent hoger.