Omzet groothandel ruim 26 procent hoger in 2e kwartaal 2021

In het 2e kwartaal van 2021 heeft de groothandel en handelsbemiddeling ruim 26 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag.

Sterke daling 2020 door coronamaatregelen

'In het tweede kwartaal van 2020 was de omzet, mede door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, relatief sterk gedaald. Maar ook in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019 was de omzet in 2021 hoger, namelijk 15 procent. Met 36 uitgesproken faillissementen bleef het aantal faillissementen historisch laag. Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel nam toe in vergelijking met een kwartaal eerder', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzetgroei in alle branches

Alle onderscheiden branches in de groothandel boekten meer omzet in het tweede kwartaal van 2021 ten opzichte van een jaar eerder. De hoogste omzetgroei werd behaald door de groothandel in olie en steenkool. Mede door hogere prijzen en een toenemend gebruik van brandstoffen kwam de omzet ruim 85 procent hoger uit dan een jaar eerder. De omzet in deze branche kwam daarmee op vrijwel hetzelfde niveau uit als in het tweede kwartaal van 2019.

Non-food +37%

De groothandel in non-food boekte, met een groei van 37 procent, eveneens fors meer omzet in het tweede kwartaal van 2021. Dat kwam voor een deel doordat de groothandel in kledingartikelen een herstel liet zien ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. Ook in de groothandel in farmaceutische artikelen nam de omzet sterk toe in vergelijking met een jaar eerder.

Historisch laag aantal faillissementen

In het tweede kwartaal van 2021 werden 36 faillissementen uitgesproken in de groothandel en handelsbemiddeling. Het aantal faillissementen lag daarmee iets lager dan in het eerste kwartaal (39 faillissementen). Sinds het begin van de telling in 2009 werden er nooit zo weinig faillissementen uitgesproken in de groothandel.

Ondernemers groothandel optimistischer in het derde kwartaal

Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling kwam in het begin van het derde kwartaal van 2021 per saldo uit op +25,9. Dat is een aanzienlijke toename van het vertrouwen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021 (+12,3). Ondernemers verwachtten dat vooral de winstgevendheid in de komende drie maanden zal toenemen. Deze indicator nam toe van +5,2 in het tweede kwartaal van dit jaar naar +20,3 aan het begin van het derde kwartaal van 2021.

Exportindicator voor het tweede kwartaal op rij positief

Ondernemers in de groothandel waren in het derde kwartaal van 2021 voor het tweede kwartaal op rij overwegend positief gestemd over de exportontwikkelingen. Ondernemers verwachten vooral meer omzet te kunnen behalen in het buitenland. Ook zijn ondernemers overwegend positief gestemd over de ontwikkeling van de buitenlandse orderpositie. Het herstel van de laatste twee kwartalen volgt op de vier kwartalen op rij waarin ondernemers, als gevolg van de coronacrisis, overwegend pessimistisch oordeelden over de export.