Stijging huizenprijzen Nederland in top Europese Unie

Daarmee behoort Nederland opnieuw tot de landen met de grootste stijging van de huizenprijzen in de Europese Unie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

De huizenprijzen in de Europese Unie waren in het derde kwartaal van 2021 gemiddeld 9,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Nederland kende na Tsjechië (22,0 procent), Litouwen (18,9 procent) en Estland (17,3 procent) de grootste stijging. In alle landen van de Europese Unie werden huizen duurder. In de helft van deze landen stegen de huizenprijzen met meer dan 10 procent.

Prijsstijging huizen steeds groter

In de huizenprijsindex worden zowel de transactieprijzen van nieuwbouwwoningen als bestaande koopwoningen meegenomen. Met 16,8 procent is de prijsstijging van koopwoningen opnieuw groter dan in het voorafgaande kwartaal. Dat is al zes kwartalen op rij het geval. De transactieprijs van een nieuwbouwkoopwoning was gemiddeld 12,4 procent hoger. Een bestaande koopwoning was gemiddeld 17,5 procent duurder, de hoogste jaar-op-jaarstijging in bijna 21 jaar.

Recordaantal verkochte nieuwbouwwoningen

In het derde kwartaal van 2021 werden 8 036 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is het hoogste aantal verkochte nieuwbouwwoningen in een derde kwartaal sinds het begin van de meting in 2015. In de eerste negen maanden van 2021 werden in totaal 23 621 nieuwbouwwoningen verkocht. Ook dat is het hoogste aantal over die periode sinds het begin van de meting.